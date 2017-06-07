Эксперт сравнил газовый арбитраж в Стокгольме с бракоразводным процессом

"Не урегулированным остается вопрос долгов за поставленный в Украину газ в 2013-2014 годах. И пока ответа на этот вопрос нет. Точно так же, как нет вопроса по претензиям "Нафтогаза" к "Газпрому" по контракту на транзит газа", — заявил Валентин Землянский в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Он также добавил, что ситуация напоминает ему бракоразводный процесс, когда муж с женой не могут поделить имущество.

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Стокгольмский арбитраж ранее вынес промежуточное решение в споре между "Нафтогазом" и "Газпромом" по контракту на поставки газа в Украину. Украинская сторона уже заявила, что суд удовлетворил основные требования Киева, в частности отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт и постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года.