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    Эксперт сравнил газовый арбитраж в Стокгольме с бракоразводным процессом

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    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко (560)

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    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский посоветовал дождаться финансовых решений Стокгольмского арбитража.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Не урегулированным остается вопрос долгов за поставленный в Украину газ в 2013-2014 годах. И пока ответа на этот вопрос нет. Точно так же, как нет вопроса по претензиям "Нафтогаза" к "Газпрому" по контракту на транзит газа", — заявил Валентин Землянский в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Он также добавил, что ситуация напоминает ему бракоразводный процесс, когда муж с женой не могут поделить имущество.

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    Стокгольмский арбитраж ранее вынес промежуточное решение в споре между "Нафтогазом" и "Газпромом" по контракту на поставки газа в Украину. Украинская сторона уже заявила, что суд удовлетворил основные требования Киева, в частности отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт и постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. 

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