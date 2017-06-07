Стокгольм и Тимошенко. Многим придется за многое ответить - депутат

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Крупнейшая в Верховной Раде фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) требует заслушать бывшего экс-премьера Юлию Тимошенко, подписавшую газовые контракты с РФ в 2009 году, и рассмотреть вопрос о "совершении госизмены" и коррупционной составляющей этого соглашения, заявил во вторник глава фракции Артур Герасимов.

Позже в парламенте произошла перепалка между лидером фракции Радикальной партии Олегом Ляшко и Юлией Тимошенко, к которой подключились остальные нардепы обоих фракций. Лидер радикалов потребовал посадить Тимошенко за государственную измену.

Народный депутат от депутатской группы "Воля народу" Сергей Лабазюк считает, что активизация разговоров о привлечении ответственности Юлии Тимошенко направлена на нейтрализацию конкурента в стартовавшей предвыборной гонке.

"Нужно понимать, что вопрос Тимошенко возник не после решения Стокгольмского арбитража. Все прекрасно знали и понимали глубокую суть данного договора по газу и о том, что Украина несла серьезные траты. Но сколько лет об этом вспоминалось только время от времени и не больше, никто не проводил никаких расследований. Поэтому все разговоры о том, что надо разбираться в отношении Тимошенко — пиар перед президентскими выборами, "гонка" уже началась, а Банковая убирает потенциального конкурента. В администрации президента понимают, что рейтинги Тимошенко растут и с этим надо что-то делать. Да, если вы серьезно подходите к делу, передайте его правоохранительным органам, пусть проводят всестороннее расследование, привлекайте виновных к ответственности. Все остальное, включая шоу в стенах Верховной Рады — чистой воды популизм", — уверен депутат.

Политик считает, что простым украинцам от истории с "газовыми" контрактами Тимошенко ни холодно, ни жарко.

"Почему, когда Тимошенко выпускали из тюрьмы, этот же парламент голосовал за ее освобождение, а потом ее встречали, обнимали, целовали. Теперь прошло три года и оказывается, что "мы ошиблись, а Юля таки была преступницей". Если это политическое наказание и "обнуление" рейтингов, то обществу от этого ни жарко, ни холодно", - говорит Лабазюк.

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По его мнению до конкретных шагов в отношении лидера "Батькивщины" так и не дойдет.

"Максимум — Тимошенко начнут "дергать" для того, чтобы держать ее в тонусе, регулярно вбрасывать медийные поводы, обливать ее грязью. Ведь юридически невозможно доказать, что Тимошенко совершала какие-то преступления. Как премьер-министр на то время, она имела право подписывать те или иные контракты, а многие представители нынешней власти и тогда находились на ключевых постах. Отвечать придется не только Тимошенко, но и целому ряду чиновников высокого уровня. А это никому не нужно", — резюмировал политик.