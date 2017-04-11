"Нафтогаз" впервые за 5 лет получил чистую прибыль в 26,5 млрд грн

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Двадцать шесть с половиной миллиарда гривен составила чистая прибыла "Нафтогаз Украины" по итогам 2016 года. Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", такая сумма обеспечена преимущественно прибылью от транзита газа.

"НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала проверенную аудиторами финансовую отчетность компании как отдельного юридического лица (не консолидированную) за 2016 год. Начиная с 2016 года "Нафтогаз" превратился из получателя бюджетной помощи в донора государственного бюджета… В 2016 году "Нафтогаз" впервые за последние пять лет получил чистую прибыль. По результатам 2016 года Нафтогаз получил чистую прибыль в размере 26,5 миллиардов гривен, которая была обеспечена преимущественно прибылью от транзита", — говорится в сообщении.

По итогам 2015 года "Нафтогаз Украины" получил чистый убыток в размере 25,096 миллиарда гривен.

По данным компании, в 2016 году наиболее прибыльным сегментом деятельности "Нафтогаза" был транзит природного газа (28,7 миллиарда гривен, или более 1 миллиарда долларов прибыли). От оптовой торговли газом компания получила убыток в размере 2,9 миллиарда гривен (около 107 миллионов долларов).

Также сообщается, что по результатам 2016 года компания планирует выплатить государству дивиденды в размере 13,3 миллиарда гривен, или 492 миллиона долларов (50% от прибыли 2016 года). Ожидается, что окончательное решение по размеру дивидендов будет принято акционером компании (кабмином Украины) до 30 апреля.

Ранее председатель правления германской нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен сообщил, что ЕС вложил миллиарды в модернизацию ГТС Украины, но результатов нет.