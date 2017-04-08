Эксперт: ставка в конфликте вокруг "Нафтогаза" - должность премьера

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Четверо членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" Украины грозят подать в отставку. Это британцы Маркус Ричардс, Чарльз Проктор, Пол Уорвик, а также представитель Кабмина — Юлия Ковалив. Причиной отставки называют невыполнение Кабинетом министров плана действий по корпоративному управлению компанией.

Также обеспокоенность членов совета вызывает политизированная реакция на решение об увольнении экс-главы "Укртрансгаза" Игоря Прокопива.

Что происходит в "Нафтогазе", прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Вячеслав Потапенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що ви думаєте з приводу цієї ситуації? РИА Новости Украина Евгений Котенко "Нафтогаз" чудом сэкономил на газе в марте – Марунич

— Я думаю, що тут причина не одна і, скоріш за все, це пов'язано із загальною ситуацією можливої зміни контролю над державною компанією "Нафтогаз України". Просто у нас дуже багато підприємств і об'єднань, таких як "Нафтогаз", центренерго тощо, яким належать реальні матеріальні активи, які дають дуже хороші прибутки. Вони знаходяться у стані формальному напівбанкрутства. При цьому вони орендуються представниками різних фінансово-промислових груп і вони отримують з цього великі тіньові доходи. Звичайно, призначення на керівництво таких компаній, на контроль таких компаній є однією із ставок при перерозподілі влади, коли перепризначається Кабмін чи продовжується його термін. Ми зараз розуміємо, що в нас зараз добігає рік, коли не можна було знімати уряд. З одного боку, його ніби ніхто і не збирається знімати, з іншого боку, є нагода поторгуватись. І от ставками в цій грі є посади міністрів, є посади керівництва таких державних компаній, корпорацій тощо. Ми ж можемо пригадати конфлікт між Порошенко і Коломойським за "Укрнафту". Це один із проявів, які, по-перше, пов'язані із перерозподілом реального контролю тіньових доходів із державних компаній, і друге — це ставка в грі на продовження повноважень пана Гройсмана. Коротко так.



Чи можемо ми говорити, що варто очікувати найближчим часом спроб посунути зі своїх посад, наприклад, голову НАК "Нафтогаз" Коболєва і його оточення?

— Принаймні навколо цього йдеться гра. Якщо брати аналогію із шахами, тут такий хід, загроза, шах якийсь, тобто члени наглядової ради, іноземці зробили публічну заяву. Це такий публічний хід, публічна погроза. Ми цього не виключаємо. І до того ще додається зовнішній фактор. Ми знаємо, що в нас транспортна система вже відділена. Там поміняли в "Трансгазі" керівника зараз. МВФ наполягає на абонплаті. Виборці невдоволені. Відповідно, відбуваються ця гойдалка: то призначають абонплату за газ, то не призначають, то скасовують, то відтерміновують. Ми розуміємо, що зараз сама українська газотранспортна система знаходиться на межі того, чи вона далі буде використовуватись, якщо якісь контакти між Росією, Україною, Європою збережуться, або Росія таки добудує альтернативні газопроводи "Північний потік" другу низку і "Південний" через Туреччину, про що вони вже домовились, і фактично Росія протягом наступних п'яти років може повністю відмовитись від транспортування газу через Україну, який ми фактично продовжуємо споживати, хоча ми його купуємо до документам в Європі. Тому це взагалі така велика гра, де ці люди з "Нафтогазу" вже просто є такими, прямо скажемо, пішаками, а основні гравці знаходяться в керівництві нашої країни і інших країн. Так я бачу ситуацію.

Чи варто очікувати, що інші енергетичні підприємства опиняться в центрі політичної боротьби і таких певних торгів? Наприклад, "Енергоатом"?

— Звичайно, ми ж бачимо, що посунення і відсторонення від формальної влади Арсенія Яценюка, але він розставив людей, близьких до нього і своїх зарубіжних партнерів на енергетичний сектор, і вони залишаються на цих державних компаніях і отримують прибутки. Він забезпечив їм отримання прибутків. Звичайно, рік прем'єрства пана Гройсмана, він же ж займається не стільки політикою, як ми бачимо, скільки він посуває з керівництва державних компаній, розставляє інших людей, в тому числі і своїх, і президента, і з інших фінансово-промислових груп. Просто там йдуть великі непублічні переговори, конфлікти, і це просто на поверхню така бульбашка прорвалась у вигляді публічного листа.

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