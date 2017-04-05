"Нафтогаз" связал закупку газа у РФ с решением Стокгольма

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что возможность закупки газа у "Газпрома" в этом году зависит от решения Стокгольмского арбитража.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года.

"Это (возможность возобновления закупки российского газа — Ред.) будет зависеть от решения в Стокгольме. Общая сумма заявленных взаимных претензий — более 70 миллиардов долларов без учета потенциальных претензий за будущие периоды. Решение даст ответ на ряд вопросов. У нас с "Газпромом" есть существенные расхождения в том, какая цена должна быть для Украины. Ответ, который даст нам арбитраж, позволит понять, как нам дальше действовать с "Газпромом", — сказал Коболев в интервью агентству "ЛИГАБизнесИнформ", комментируя возможность закупок газа у "Газпрома" в этом году.

При этом он не стал отвечать на вопрос, как будет развиваться ситуация, если "Нафтогаз" проиграет "Газпрому" в суде. "Я не могу комментировать этот вопрос", — сказал Коболев.

"Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты от 2009 года на поставку газа из РФ в Украину и на транзит газа через Украину. Ожидается, что спор будет разрешен в этом году, в том числе по контракту о поставках газа — уже в апреле.

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Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам газа приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати". "Нафтогаз" требует от "Газпрома" ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и отмены запрета на перепродажу газа. По делу о транзите газа через Украину "Нафтогаз" требует от "Газпрома" разрешения проблемы "виртуального реверса", гарантий объемов транзита и компенсации за снижение объемов транзита.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" в случае проигрыша в Стокгольмском арбитраже будет банкротом, компании придется распродавать активы, за исключением ГТС, которая принадлежит государству.