"Нафтогаз" подписал меморандум с европейскими трейдерами

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" и "Укртрансгаз" подписали меморандум о взаимопонимании с итальянским оператором газотранспортной сети Snam и словацким Eustream, сообщает пресс-служба НАК.

"Сегодня в Риме подписан меморандум о взаимопонимании между "Нафтогазом", "Укртрансгазом", итальянским оператором ГТС Snam и словацким Eustream. Этот документ — официальное признание заинтересованности опытных европейских операторов в сотрудничестве с управлением украинской ГТС", — говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" отмечают, что подписание меморандума позволит Украине интегрироваться в европейский рынок, используя знание и опыт компаний, которые давно и успешно работают в ЕС.

Кроме того, наличие мощного европейского партнера — "это дополнительная уверенность всех участников рынка в том, что новый украинский оператор ГТС будет независимым и прозрачным".

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года.