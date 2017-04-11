ЕС вложил миллиарды в модернизацию ГТС Украины, но успеха нет - Wintershall

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Деньги, которые заплатили европейские потребители за транспортировку газа через Украину, пошли не на модернизацию трубопроводной системы, сообщил председатель правления германской нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен в интервью газете "Ведомости".

"Европейские потребители уже заплатили миллиарды за транспортировку газа через Украину. Я не знаю, куда пошли эти деньги, но точно не на модернизацию системы газопроводов на Украине", — сообщил Мерен, отмечая низкие технические характеристики украинской системы газоснабжения.

"Я думаю, что в Евросоюзе некоторые люди не понимают, как изменился газовый рынок за последние пять лет. Я не вижу, что в Европе есть недостаток газа – я вижу сверхпредложение. Я вижу, что цены на энергоносители существенно снижаются. По всей видимости, газа в мировой системе более чем достаточно. Если тебе не нравится один газ – пойди и купи другой. И ты его можешь получить по другой цене. И поэтому я никогда не пойму аргумента "быть в зависимости", — заявил Мерен газете, сообщает Прайм.

Председатель правления Wintershall добавил, что надо создать больше возможностей получать газ, поэтому не стоит обсуждать зависимость от того или иного источника газа или производителя, надо обсуждать возможность улучшения инфраструктуры.

По мнению Мерена, с отказом от строительства "Южного потока" ЕС потеряла в обеспечении безопасности поставок газа в Европу. "Кто потерял – так это точно безопасность поставок газа в Европу. Она больше всего проиграла. И такие страны, как Болгария, Румыния. Они потеряли повышенную энергобезопасность, а также доходы от транспортировки газа, не создали рабочие места для строительства и эксплуатации газопровода", — сообщил Мерен.