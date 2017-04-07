Топ-менеджмент "Нафтогаза" ведет очень опасную игру - Нарбут

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Четверо членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" Украины грозят подать в отставку. Это британцы Маркус Ричардс, Чарльз Проктор, Пол Уорвик, а также представитель Кабмина — Юлия Ковалив. Причиной отставки называют невыполнение Кабинетом министров плана действий по корпоративному управлению компанией.

Также обеспокоенность членов совета вызывает политизированная реакция на решение об увольнении экс-главы "Укртрансгаза" Игоря Прокопива.

В своем письме вице-премьеру Владимиру Кистиону члены набсовета "Нафтогаза" говорят, что если до проведения годового собрания акционеров НАК, которое должно состояться до 30 апреля, правительство ничего не сделает, они уйдут со своих должностей.

Что происходит в "Нафтогазе", прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы президент Киевского института энергетических исследований Александр Нарбут.

Почему собираются увольняться сразу четверо членов наблюдательного совета?

— Я думаю, что всегда что-то тайное становится явным тогда, когда оно не может быть реализовано. Поэтому основная причина, с моей точки зрения, это тот план, который имеет такое громкое название, как реформа корпоративного управления НАК "Нафтогаз", утвержденная правительством и реализуемая менеджментом НАК "Нафтогаз". План, с моей точки зрения, не бесспорный, имеет очень много моментов, которые не в полной мере отвечают национальным интересам, но реализуются настойчиво и достаточно активно. Этим планом было предусмотрено, что с 1 апреля наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" получит полномочия, по сути дела, без правительства решать как кадровые вопросы, так и финансовые вопросы, утверждения финансового плана НАК "Нафтогаз" и прочее.

Может ли скандал повлиять в итоге на реорганизацию самого "Нафтогаза"?

— С моей точки зрения, правительство не сразу, но постепенно разобралось с особенностями этого плана и стремлением менеджмента полностью изолировать свои решения от любого политического влияния. Кстати говоря, когда вы говорите о четырех члена наблюдательного совета, то действительно, Юлия Ковалив назначалась как представитель Кабмина. Поэтому с ней не был подписан контракт, и таким образом, естественно, Кабмин размышляет о том, через кого из членов наблюдательного совета он может оказывать влияние на принятие корпоративных решений.

Не так давно были приняты изменения в закон об электронном декларировании, согласно которым члены наблюдательных советов при госпредприятиях тоже должны подавать свои электронные декларации. Может ли это частично повлиять на решение членов набсовета по уходу со своих должностей? РИА Новости Украина Евгений Котенко "Нафтогаз" чудом сэкономил на газе в марте – Марунич

— Это одна из причин. Безусловно. То есть причина не последняя, поскольку иностранные граждане, строго говоря, не готовы в полной мере действовать по украинскому законодательству, в том числе и в этом открытом письме это сказано. И с моей точки зрения это тоже хороший повод для Кабмина задуматься о том, насколько те независимые члены наблюдательных советов крупных компаний, которые не являются гражданами Украины, могут в полной мере отстаивать национальные интересы и соблюдать, строго говоря, украинское законодательство. Может быть, еще не совершенное, но соблюдение этого законодательства должно являться для них неким приоритетом, а не заявления о том, что есть американский закон антикоррупционный, британский акт соответствующий и прочее. То есть это все хорошо, компания работает в Украине, и соответственно, украинские законы тоже должны быть соблюдены.

В набсовете "Нафтогаза" всего пять человек?

— Пока да. Но правительство планирует увеличить состав наблюдательного совета до семи. Четыре независимых и три представителя государства.

То есть на сегодняшний день это три иностранца, а также Юлия Ковалив и Владимир Демчишин?

— Точно. Как видим, бывшие высокопоставленные представители Кабмина сегодня не являются, строго говоря, представителями государственного управления.

"Нафтогаз" ранее относили к группе влияния Арсения Яценюка. А в последние дни мы видим, как представители уже президентской команды начали уже активно критиковать руководство "Нафтогаза". Это означает, что идет борьба за лакомый актив?

— Любые серьезные, финансовые потоки являются предметом особого внимания и в кавычках заботы наших политиков. Но тут надо отметить, что игра, которая затеяна менеджментом, о котором вы говорите, она очень опасна для Украины. То есть, по сути дела, реализовывается план такой, я бы сказал, рискованной игры, как ва-банк. То есть это ситуация непрозрачная со Стокгольмским арбитражем, где звучат месседжи от руководства НАК "Нафтогаз", в частности Витренко, о том, что не исключен и проигрыш в суде. И никто всерьез не задумался, какие последствия могут быть для украинских участников газового рынка. То есть к чему может привести такой исход. Извините, план Б вообще, по-моему, не анализировался нашим правительством. И здесь, с моей точки зрения, назревает ситуация, когда деятельность НАК "Нафтогаз" и его руководства, которое находилось некоторое время вне критики, должно быть серьезно проанализировано. И проанализировано не только ВР и правительством, возможно, имеет смысл привлечь к этому независимых экспертов. Потому что, строго говоря, та прибыль30 миллиардов, это большая часть этих денег, 90% — это деньги, получаемые НАК "Нафтогаз" от услуг, оказываемых "Газпрому" за транзит природного газа через территорию Украины. При этом есть специфические решения, например, НКРЭ, которые не заставляют НАК платить по тарифной модели под выход, НАК по-прежнему платит небольшие средства.

Это все может быть связано с увольнением бывшего главы "Укртрансгаза" Игоря Прокопива?

— Я думаю, что это было катализатором. То есть этот конфликт, в конечном счете, имеет политическую природу, поэтому несколько странным звучат слова членов наблюдательного совета о том, чтобы не политизировать. Извините, менеджмент "Нафтогаза" назначался, по сути дела, политиками в период, когда иных решений, кроме политических, вообще не существовало, никакого конкурса не было. И Коболев, и Витренко, и Прокопив назначались одномоментно.

И все они представляли одну группу влияния?

— Они представляли в какой-то мере и представляют сегодня. Другое дело, есть ли уже согласие в этой группе и не начали ли играть эти менеджеры свою игру, которая может отличаться от тех первоначальных планов, которые публично заявлялись. Это серьезный вопрос. Именно на этот вопрос сегодня нужно находить ответ и как можно быстрее.

Вы уже вспоминали заявление Витренко о том, что в случае проигрыша в Стокгольмском арбитраже, "Нафтогазу" может грозить банкротство. Можно ли говорить о том, что возможный уход членов набсовета — это бегство с тонущего корабля?

— В какой-то мере, мне кажется, члены наблюдательного совета отдают себе отчет, что они стали в какой-то мере заложниками игры менеджмента НАК "Нафтогаз" и могут пострадать их репутация, и, в конечном счете, им могут предъявить некие счета, политические счета. То есть, в первую очередь, за такую работу. Но, вы знаете, разговор с правительством, которое формирует наблюдательный совет, методом или в манере ультиматума, это мне кажется очень дурной тон. Хотя правительство явно недорабатывает и, прямо скажем, компетентности в действиях правительства в полной мере для управления НАК "Нафтогаз" нет. Но все равно это правительство Украины, тут нужно не срываться, извините, на такую тональность. Или уходите, если вы понимаете, что вы не можете справиться с какими-то задачами, или перед вами не выполняют какие-то обязательства. А здесь за этим заявлением, мне кажется, тоже где-то просматриваются фигуры менеджмента НАК "Нафтогаза", которые, может быть, даже катализировали такое обращение.

Ранее адвокат Ярослав Гришин в эфире "ГС" спрогнозировал, что, несмотря на противодействие и сложность процесса, решение Стокгольмского арбитража стоит ожидать в ближайшие полгода.

Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" заявил, что Стокгольмский арбитраж рассматривает экономическую сторону иска, но, к сожалению, в ситуации с делом Украины есть большая доля политики.