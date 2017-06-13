Безвиз с ЕС, "виз" с РФ и отмена госрегулирования цен. Мнение Якубина

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Госпогранслужбе сообщают, что после введения безвиза в страны ЕС уже проехало более 50 тысяч человек. Самым популярным направлением остается Польша — 63% украинцев начали знакомство с Европой именно с этой страны. Среди других направлений — Венгрия, Румыния, Словакия.

Пограничники успокаивают — ажиотажа и очередей на границе нет. Тем временем, украинцы активно делятся личным опытом пересечения границы без визы. Многие поражены быстротой проверок на границе. Мол, кроме паспорта, на границе вообще ни о чем не спрашивают.

Партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!" набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов во французский парламент. Поддержка этой партии составила 28%.

На втором месте оказалась правоцентристская партия "Республиканцы", которая набрала почти 16% голосов. Далее по списку идут партии правый "Национальный фронт" под руководством Марин Ле Пен — 13%, левая "Непокоренная Франция" — 11%, левоцентристская "Социалистическая партия" — 7%.

Второй решающий тур состоится 18 июня. По его результатам победит тот, кто наберет большинство голосов.

МИД назвал альтернативу визам для россиян. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за введение системы предварительного информирования через интернет о поездках граждан России в Украину. На создание и тестирование такой интернет-платформы понадобится несколько месяцев.

Эти и другие ключевые события понедельника, 12 июня, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Алексей Якубин.

О ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ВИЗОВОГО РЕЖИМА С ЕС

Как вы относитесь к либерализации визового режима с ЕС?

— Мне кажется, медиа-внимание влияет на то, что он пока работает в таком образцово-показательном формате, что легко люди въезжают. Но на самом деле, опять-таки, никакого такого ажиотажа мы не наблюдаем, согласитесь с этим, по поводу въезда по таким паспортам.

Потому что, даже если взять статистику, которая у нас есть, лишь 3% людей, грубо говоря, это получается, те люди, которые решили спонтанно поехать в Европу, а остальные люди, граждане наши, они, получается, планировали за несколько месяцев.

И это в очередной раз нам говорит, что доходы, наверное, большинства наших граждан не позволяют просто так, как заявил наш президент, поехать на выходные в Братиславу, или послушать венскую оперу. Для наших граждан поездка в ЕС — дорогостоящая. Поэтому сама по себе либерализация визового режима — это хорошо. Но это достаточно техническое решение. И это не решение социально-экономических вопросов в стране, и более того, это не решение удешевления поездок в европейские страны, потому что мы понимаем, что поездка — она дорогая.

Еще немаловажно, что совпало получение этого безвиза, либерализации визового режима между Украиной и ЕС, в отпускной сезон — люди немного отложили денег…

— Да, несомненно. Я думаю, что если говорить о будущем, конечно, вот эти ситуации, когда наши граждане будут разворачиваться, они на самом деле увеличатся, количество таких ситуаций, тем более если ситуация у нас в стране, скажем так, тоже будет проблематизироваться.

Особенно если какие-то будут социально-экономические проблемы, мы можем посмотреть, например, как работает либерализация визового режима с Израилем. Уже не первый год работает, и мы знаем, что время от времени там бывают пики, когда часть наших граждан просто в аэропорту разворачивают назад, подозревая, что они собираются в Израиль искать работу или еще какими-то вещами заниматься.

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То есть, я думаю, что вот когда пройдет этот фокус образцово-показательного внимания, мы увидим другие цифры, и по отказам, вот эту теневую часть либерализации визового режима.

Но пока подавляющее большинство украинцев с биометрическими паспортами поехали в Польшу…

— Да, в Польшу и Венгрию. То есть ближайшие страны, которые нам более-менее знакомы, и наши граждане туда и так активно ездили, даже без биометрических паспортов.

О ВВЕДЕНИИ ВИЗОВОГО РЕЖИМА С РФ

Сейчас политики активно обсуждают введение визового режима с РФ. Возможно ли это, по вашему мнению?

— Мне кажется, мы наблюдаем в публичной плоскости игру, когда "Народный фронт" пытается президента загнать в яму радикализма, то есть "Народный фронт" постоянно повышает ставки.

Вот тема с введением виз с РФ — это попытка "Народного фронта" заставить президента все более и более радикализироваться. После запрета части российских соцсетей, ряда других вещей, это попытка "Народного фронта" дальше загонять в эту ловушку радикализма, а в итоге терять, возможно, потенциального избирателя.

То есть, мне кажется, что в какой-то мере в команде президента они отчасти это понимают, понимают, что это попытка повышения ставки, это игра, это попытка "Народного фронта" тянуть президента за своим же рейтингом, то есть понимают, что пока у президента выше рейтинг, но сделать так, чтобы у него был такой рейтинг, как у "Народного фронта", грубо говоря, на уровне социологической погрешности. И тем самым лишить президента, возможно, маневра, который он, действительно, иногда делает, когда говорит: если вы будете менее сговорчивы — у нас же вопрос досрочных выборов есть, не забывайте.

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко открыто выступает против введения виз с РФ…

— Она понимает, что это попытка загнать президента в ловушку вот этими заявлениями. Поэтому я не удивлен позицией фракции, потому что они сейчас думают, как отыграть эту ситуацию. Кстати, сегодняшнее заявление Климкина я тоже рассматриваю в ракурсе "наш ответ Чемберлену".

Министр иностранных дел Украины выступает за создание системы предварительного оповещения граждан России об их намерении посетить Украину. Возможно введение такой системы?

— Я думаю, это будет попытка-ответ "Народному фронту", попытки обвинить президента, что он не патриотичен и не вводит визовый режим с РФ, а в ответ мы видим готовый вариант: а мы готовим способ контроля, мы подготовили способ контроля для этих потоков.

Тем более, если говорить в целом об этой проблеме, у нас часто забывают о том, что большинство, если мы говорим, кто въезжает больше в РФ или в Украину, то как раз украинцы, в основном, если я не ошибаюсь, есть статистика пять к одному, что наши граждане въезжают в РФ больше, чем граждане РФ в Украину.

Мне кажется, что сам по себе вопрос безопасности в контексте въезда граждан РФ в Украину немного надуманный, потому что у нас и так несколько лет действует проверка граждан РФ и в аэропортах, усиленная проверка, то есть, грубо говоря, способ защиты, контроля безопасности — вот эти все вещи и так уже работают.

Могут ли депутаты проголосовать за введение визового режима с РФ?

— Я думаю, что на самом-то деле пока что вряд ли дойдет до внесения этого вопроса непосредственно в сессионный зал. Пока что есть попытка вообще раскачать эту тему в общественном мнении. Мы видим, как она активизировалась, опять-таки, и мы видим, кто это делает: представители "Народного фронта".

Я уже говорил о том, что это просто попытка загнать президента в такую ловушку радикальности… Что самое интересное — вряд ли вообще такая инициатива даже будет поддержана нашими западными партнерами, а я думаю, что президент все-таки в какой-то мере понимает, что ему придется и там тоже об этом говорить, ему там до сих пор не совсем простили ситуацию с блокадой Донбасса, давайте так говорить, мы видели негатив со стороны наших западных партнеров по этому поводу, потому введение визового режима с РФ, это будет еще дополнительная такая, скажем так, негативная стрела, которая будет в первую очередь во внешней политике бить по президенту. А так, действительно, очевидно, что это своеобразный выстрел нам в ногу.

Мы должны понимать, что в первую очередь это ударит по нашим гражданам, которые работают в РФ, а уже со стороны РФ мы слышали тезисы о том, что если будет введено что-то наподобие виз, то Россия тоже готова их ввести.

Еще раз подчеркну, что от двух до пяти миллионов наших граждан находится в РФ. Кстати, многие из этих граждан, в том числе, бывшие избиратели и "Народного фронта", я имею в виду, выходцы из Западной Украины, которые работают в РФ, потому что не могут найти работу в западных регионах нашей страны.

Давайте честно говорить: многие наши граждане едут не за длинным рублем, или длинной гривной, долларом, а они вынуждены, у них нет работы в Украине. И это вопрос к "Народному фронту": почему, не создав рабочие места здесь, в бытность правительства Яценюка и сейчас, "Народный фронт" в то же время предлагает такие инициативы, которые, очевидно, ограничивают возможности наших граждан работать там, в РФ?

О ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ ВО ФРАНЦИИ

В первом туре выборов в парламент Франции победила президентская партия Макрона, получив почти 33% голосов избирателей. Что вы скажете о таком результате?

— Это говорит о том, что избиратель Макрона оказался более дисциплинированным, чем избиратели других политических сил.

На самом деле, если мы посмотрим, там есть такая неутешительная статистика о посещаемости выборов, и она, кстати, самая низкая за очень много десятилетий. То есть, грубо говоря, другой избиратель или разочаровался во французской политической системе, французском политическом классе действующем, и потому, наверное, решил проигнорировать эти выборы, то есть Макрон как бы побеждает в первом туре.

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Но это очень тревожный сигнал для всего политического класса Франции, потому что получается, что французы, которые традиционно более были заинтересованы в политике. Теперь начали игнорировать выборы, а это означает, что они, наверное, не связывают возможности своего влияния на большую политику.

Для Франции это опасно, это показатель некого кризиса демократии, и вот в формате такого кризиса демократии мы видим, что партия Макрона, наверное, и набирает такое количество голосов, то есть французы очень сильно разочарованы в традиционных больших партиях, которые до этого правили Францией — социалистах, республиканцах, и они выбирают какую-то новую политическую силу.

Плюс я не исключаю и того, что Макрон оказался человеком, который хорошо умеет раскладывать яйца в разные корзины внутри политической Франции. Его встреча с Владимиром Путиным сыграла свою роль. Он показал себя человеком, который может объединять разные, скажем так, группы, которые есть во французском обществе, что он готов работать и с Россией, хотя многие говорили, что он не будет готов с ним работать, то есть тут он готов работать с ЕС, тут он критикует Трампа.

То есть Макрон смог, играя на разную аудиторию, лавировать, для своей политической силы смог показать разным аудиториям, что я буду делать, как вы хотите, и в итоге это сработало, потому что мы видим, что партия Макрона, которая, мягко говоря, себя никак еще не проявила, набирает достаточно высокий процент голосов.

ОБ ОТМЕНЕ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ

На 15 групп товаров с 1 июля 2017 года Кабмин отменяет госрегулирование цен. Как вы прокомментируете это решение?

— Это вообще колоссальная, по моему мнению, ошибка правительства, которая, к сожалению, вместо предложения какой-то социально-экономической программы, ориентированной на граждан, в итоге почему-то продолжает вот этот эксперимент с отменой госрегулирования, которое и так было вроде бы формальным, но оно играло хоть какую-то сдерживающую роль.

В первую очередь, мы должны понимать, что вопрос касается социальных товаров. К сожалению, теперь у торговых сетей, у поставщиков не будет каких-то даже формальных ограничителей по поводу повышения цен.

То есть у нас же в чем проблема? У нас, когда возникают ситуации с долларом, у нас почему-то растут и товары нашего внутреннего потребления, которые к доллару никак не привязаны. То есть вот эта отмена открывает еще больше возможности для спекуляции и, мне кажется, что, к сожалению, тут правительство, возможно, слишком заигралось в эту политику, что давайте мы все отпустим, и не будем регулировать. Потому что даже те же США показывают, что у них есть подобные практики.

Вы на себе ощутили это решение правительства?

— Я вижу, что цены, действительно, растут. В отличии, наверное, от премьера, я хожу в супермаркет, магазин и вижу, что цены меняются и не в сторону уменьшения.

Ранее эксперт в области аграрной политики Денис Марчук в эфире "ГС" заявил, что решение Кабмина об отмене госрегулирования цен на продукты не повлияет на рост цен, поскольку они и так достаточно высокие.

А политолог Кость Бондаренко в эфире Голоса Столицы заявил, что инициативой ввести визы для россиян "Народный фронт" пытается подставить Порошенко.