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    Ирина Луценко о невыгоде визового режима с Россией

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (58)

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    Введение визового режима с Россией принесет больше проблем, чем выгоды для Украины, считает представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.
    Канал "112 Украина" на Youtube

    По предварительным подсчетам, на создание разных консульств, учреждений, установление пограничного контроля потребуется "как минимум 1,5-2 миллиарда гривен" (57,5-75 миллионов долларов), сообщила Луценко в эфире телеканала "112 Украина".

    По мнению Луценко, такие траты нецелесообразны, поскольку эти деньги страна может потратить с большей пользой. Представитель президента напомнила, что визовый режим затруднит поездки для украинцев, работающих в России.

    Кроме того, по словам Луценко, выдавая визы жителям Крыма, Украина фактически признает, что полуостров уже не является ее территорией.

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    Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с РФ. Поводом стал арест журналиста "Укринформа" Романа Сущенко в Москве по подозрению в шпионаже. В МВД Украины поддержали инициативу о введении визового режима с РФ.

    Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.  

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