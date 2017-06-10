Ирина Луценко о невыгоде визового режима с Россией

По предварительным подсчетам, на создание разных консульств, учреждений, установление пограничного контроля потребуется "как минимум 1,5-2 миллиарда гривен" (57,5-75 миллионов долларов), сообщила Луценко в эфире телеканала "112 Украина".

По мнению Луценко, такие траты нецелесообразны, поскольку эти деньги страна может потратить с большей пользой. Представитель президента напомнила, что визовый режим затруднит поездки для украинцев, работающих в России.

Кроме того, по словам Луценко, выдавая визы жителям Крыма, Украина фактически признает, что полуостров уже не является ее территорией.

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Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с РФ. Поводом стал арест журналиста "Укринформа" Романа Сущенко в Москве по подозрению в шпионаже. В МВД Украины поддержали инициативу о введении визового режима с РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.