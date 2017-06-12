Великий день Порошенко: фига в кармане, безвиз за пазухой

Василия Стоякин, обозреватель

Я уже устал подсчитывать, сколько именно раз только за текущий год президент поздравил нацию с безвизом. Учитывая, что он занимается этим уже лет восемь, "поздравления" должны были уже обесцениться до отрицательных величин. Однако же нет — в субботу президента слушали, хлопали, и даже никто не бросался в него банановой кожурой и "коктейлями Молотова". Хотя толпа на Европейской площади только отчасти состояла из специально подготовленных людей.

(Кстати, в 1941-43 годах эта площадь называлась в честь лидера Третьего Евросоюза Адольфа Гитлера, что символичненько — возвращаемся к истокам безвиза. Ведь именно в 1941-43 годах украинцы могли посещать Европу и работать там без виз и вида на жительство… Если, конечно, им везло попасть в облаву).

Итак, о чем говорил президент? Говорил он о том, что украинцам "усмехнулась доля" и теперь они могут спеть настоящую оду радости. Но это, впрочем, мелочи, главное не это.

Главное, оказывается, то, что "это событие знаменует окончательный разрыв нашего государства с Российской империей, а украинского демократического мира — с авторитарным "русским миром". Еще до этого, на встрече с представителями дипкорпуса, он пообещал, что "мы никогда больше не вернемся в Советский Союз, потому что мы — гордая и свободная демократическая нация".

Я, на секундочку, напомню, что Российская империя прекратила существование 100 лет назад, а СССР — 26 лет назад. Но "гордая и свободная нация" никак избавиться от травмирующих воспоминаний не может, поэтому продолжает вести отсчет именно от этих государственных образований и старательно воспроизводит их худшие черты в своей повседневной жизни (я уже много писал о феномене «негативной рекоммунизации").

Сайт президента Украины Петр Порошенко на границе со Словакией открыл символическую дверь в ЕС

После этого президент процитировал имперских поэтов Лермонтова и Пушкина на языке "государства-агрессора". Кстати, его уже поместили на сайт "Миротворец"? А то немного тревожно — ведь не оценят же. А прощаться с "немытой Россией" в центре "европейской столицы" в которой отключена горячая вода — это вообще за гранью добра и зла.

"Наше окончательное и бесповоротное расставание с Москвой произойдет накануне 12 июня, главного государственного праздника России — дня провозглашения ее суверенитета".

В этой истерической фразе — вся глубина наших глубин.

Во-первых, как вам вообще сама постановка вопроса — сделать что-нибудь чисто назло соседу? Я так понимаю, если бы не под российский праздник, то безвиз был бы не такой эпичный и историчный. Так он для кого — для украинцев или для России?

Во-вторых, упоминать о российском суверенитете в контексте "расставания" вообще не очень умно. Ведь именно с Декларации о суверенитете РСФСР начался распад Союза… Тут бы и спросить — в чем подвох? Так может безвиз это шаг именно в том направлении, которого еще тогда ждала от нас Россия?

В-третьих, слишком уж ничтожный повод, чтобы говорить об "окончательном и бесповоротном расставании". Ведь по итогам безвиза украинцы получают в ЕС даже меньше прав, чем они имеют в этой самой России. В РФ от них никто не требует биометрического загранпаспорта и подтверждения платежеспособности. Кстати, в РФ можно работать (собственно, большинство украинцев именно за этим туда ездит), чего нельзя будет делать в ЕС.

Вот если бы мы праздновали введение визового режима и перекрытие границы с РФ — другое дело.

Впрочем, сказал президент и об этом. Он порадовался, что "мы наконец независимы друг от друга" и "единственное, что печалит — это сверхвысокая цена (…) который нам, украинцам, выставил Кремль за наше естественное право самим строить свою жизнь".

УНИАН Петр Порошенко в ходе мероприятий по случаю запуска обратного отсчета до безвизового режима с ЕС

Простите, а причем тут Кремль? Это же мы захотели быть независимыми "политически, экономически, газово-энергетически и даже духовно". Это мы открываем безвиз тут, готовясь закрыть его там. Это мы разрываем экономические связи, закрывая свои заводы и оставляя безработными своих граждан. Это мы покупаем российский газ в Европе с доплатой. Это мы пытаемся запретить русский язык и православную церковь. Это мы развязали войну с регионами, не желающими платить такую цену за безвиз. Этот тот самый счет, который мы, украинцы, выставили сами себе и сами же оплачиваем.

Впрочем, если быть честным, у украинцев не спрашивали, хотят ли они всего этого. На самом деле, этот счет нам выставляют Брюссель и Вашингтон. В полном соответствии с заявлением президента — чтобы сделать гадость России. Кстати, не просто так — они воспринимают Украину как временно оккупированную территорию России, на которой осуществляют тактику "выжженной земли". Иногда даже, говорят об этом прямо — как это сделал Барак Обама.

Кстати, о цене безвиза. Президент сообщил, что биометрические паспорта получили уже четыре миллиона граждан Украины и это — 10% граждан страны.

Во-первых, в соответствии с данными социологов, с визами в ЕС побывали 17% украинцев. Т.е., безвизом может воспользоваться меньше людей, чем реально бывало в Европе ранее (что соответствует экономическим реалиям).

Во-вторых, это признание президента означает, что 12 миллионов граждан Украины до безвиза не дожили. Нет, физически значительная часть из них вполне себе жива, но делает это за пределами своего независимого от здравого смысла отечества. Причем эта цена заплачена не за последние 3 года, а за все 26 лет независимости.

Кремль говорите? Да нет, не Кремль… "Теперь работаем над тем, чтобы безвиз стал доступным для еще большего количества украинцев". Что характерно, президент перечислил меры по удешевлению выезда в ЕС, но ничего не сказал о ситуации в экономике, рабочих местах и зарплатах, без которых разговоры о безвизе лишены практического смысла.

В общем: "когда же вы, наконец, свалите?", как бы спрашивает президент у преданного ему народа. И его понимаешь — пока народ балуется безвизом, он не задает президенту вопросов по поводу того, когда будут европейские зарплаты, когда кончится война и когда, наконец, дадут горячую воду в Киеве.

P.S.: " верю — Украина будет в НАТО, я верю — Украина будет в Европейском Союзе и ничто, никто и никогда нас не остановит".

До сих пор главным препятствием на пути Украины в ЕС и НАТО была позиция самих ЕС и НАТО, которые не хотят видеть у себя нищую, расколотую и воюющую Украину. При том, что нищета, раскол и война — следствие попыток впихнуть Украину в ЕС и НАТО.

Кстати, я еще при Ющенко предлагал принять закон, по которому Украина является членом ЕС и НАТО со дня их основания, а они пусть потом сами решают, что с этим делать. Смысла в этом моем предложении ровно столько же, сколько в приведенной выше цитате из президента и принятого давеча Радой закона о стремлении в НАТО.

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В современном прочтении можно еще пригрозить, что если они не согласятся, то самая сильная армия Европы во главе с адмиралиссимусом Турчиновым и фельдмаршалом Семенченко водрузит сине-желтый флаг над обломками писающего мальчика. На месте европейцев я бы испугался — что-что, а водружать флаг над обломками мы умеем…

P.P.S.: Вообще вчерашний день (суббота, 10 июня — Ред.) должен был быть траурным, с привычными свечками в углу экрана. Президент может верить хоть в макаронного монстра, но условием ратификации соглашения об ассоциации с ЕС и безвиза был отказ от дальнейшей евроинтеграции. Впрочем, задолго до Майдана европейские чиновники говорили, что Украина вступит в ЕС после Турции, которая не вступит в ЕС никогда…