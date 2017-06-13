Бондаренко о визах для россиян: "ястребы" подкладывают свинью Порошенко

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

МИД назвал альтернативу визам для россиян. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за введение системы предварительного информирования через интернет о поездках граждан России в Украину.

По словам Климкина, визы уходят в прошлое, сейчас все ездят по биометрическим паспортам, а Украине нужно контролировать въезд на свою территорию. И помочь здесь сможет интернет-платформа о намерениях посетить Украину, на создание и тестирование которой понадобится несколько месяцев.

Глава МИД также отметил, что на территории России живут граждане Украины, и в случае введения визового режима, российские власти могут давить на них для смены гражданства.

Эту инициативу МИДа в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Кость Бондаренко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як розцінювати цю пропозицію міністра МЗС про введення системи попереднього інформування через інтернет про поїздки росіян в Україну? Що це дасть?

— Я це розцінюю як компромісну пропозицію. Враховуючи те, що група яструбів у ВР із "Народного фронту", інших радикальних структур намагаються сьогодні проштовхнути питання запровадження віз із РФ, не продумавши до кінця, чим це може обернутись. Це може обернутись не лише втратами, а й, я думаю, пропагандиськими поразками України.

За даними російських офіційних структур в Росії перебуває приблизно один мільйон 750 тисяч українців, які працюють, переважно, нелегально, значною мірою, нелегально. Їх всіх можуть поставити перед фактом, що вони мають повернутись протягом місяця-півтора в Україну, це може викликати, звичайно, притік надлишкової робочої сили або їм можуть запропонувати, скажімо, як варіант, оформити громадянство ДНР, ЛНР.

Уявіть собі, які це іміджеві витрати можуть бути для України, коли півмільйона хоча б українців, в тому числі, і Західної України, оформлять таке громадянство.

Але що стосується інших моментів, Павло Клімкін запропонував доволі розумний варіант зараз — це якраз таку інтернет-реєстрацію. Сказати, що це щось надзвичайне, я б не сказав. На сьогодні громадянин РФ для того, щоб в’їхати на територію України, повинен отримати нотаріально завірене запрошення з української сторони або хоча б запрошення, яке б не викликало сумнівів у прикордонників, і тільки після цього може перетнути кордон України. Проінформувати за п’ять днів про свої наміри – це набагато простіше, ніж очікувати на надходження нотаріально завіреного запрошення. Тому тут, я думаю, що це розумніший варіант.

Плюс до всього, він дозволяє контролювати притік громадян РФ в Україну. Додам, що якщо порівняти, скільки громадян України їдуть в Росію, скільки громадян Росії в Україну, то це співвідношення вісім до одного — не на користь України, не на користь українців, тому що більше у вісім разів українців їдуть в Росію сьогодні, ніж росіян в Україну.

Останнім часом тема запровадження українських віз для росіян знову з'явилася у політичному дискурсі — фракція "Народний фронт" активно шукає голоси за таку ініціативу. Яка перспектива скасування безвізового режиму з РФ?

— У "Народного фронту" дуже багато, м’яко кажучи, дивних ініціатив, знаєте, як говорять: із такими друзями ворогів не треба. Я думаю, що це не остання їх ініціатива, м’яко кажучи, дивного характеру, щоб не сказати гірше. Але, я думаю, що насправді у ВР теж найдеться достатня кількість голосів за цю постанову, і я дуже сподіваюсь, що все таки здоровий глузд переможе емоції.

Особисто ви, як ставитеся до пропозиції міністра МЗС?

— Нормально ставлюсь, хоч в мене більш, ніж критичне ставлення до самого міністра Клімкіна, але іноді він продукує і позитивні речі.

Чому саме його відомство висловлює таку ідею?

— Вони говорили спочатку категорично проти, потім вони сказали, що, в принципі, вони, якщо буде таке рішення ВР, вони здатні ввести візовий режим, але тепер вони запропонували компромісне рішення.

Насправді не Клімкін і не МЗС вирішують це питання. МЗС – це структура в системі виконавчої влади, виконавчій системі влади України, тобто вони виконують те, що намічене іншими структурами, ті, які визначають зовнішню політику України, тобто Адміністрація президента і ВР.

В експертному середовищі лунають думки, що мовне питання, вступ України в НАТО і введення візового режиму — це три кити, за допомогою яких українська влада намагається відволікти суспільство від більш нагальних речей.

— Насправді "Народний фронт" намагається таким чином мобілізувати свій електорат. В них електорат, в основному, люди, які ще досі не вийшли із стану революції, намагаються продовжувати революцію будь-яким методом. Таких людей є достатньо багато, але частина з них перейшли в інші табори. Тому це мобілізаційний момент.

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З іншого боку, це намагання підставити президента. Уявіть собі, що завтра президент виступить проти цієї ініціативи. Одразу ж люди, які виступають за повний розрив із Росією, будуть звинувачувати його у зраді національних інтересів. Тому ці так звані якобінці із середовища "Народного фронту" просто свідомо йдуть на такий технологічний крок, щоб фактично підкласти свиню президенту.

Навіщо це "Народному фронту"?

— "Народний фронт" і БПП всередині коаліції змагаються у тому, хто більше таких, власне, зробив сюрпризів одне одному. Враховуючи, що коаліція у нас різнорідна, і є дуже багато тих інших моментів, в тому числі кадрові, в тому числі питання різного роду преференцій і т.д., то вони час від часу шкодять один одному таким чином.

Ранее юрист, эксперт в сфере международного права Евгений Огарков в эфире "ГС" рассказал о перспективах введения визового режима с Россией и возможных последствиях такого решения.