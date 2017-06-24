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    Россия

    В России призвали зеркально ответить на осложнение въезда в Украину

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (69)

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    Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя решение Киева усложнить россиянам въезд в Украину, заявил, что Киев "заплатит за это большую цену".
    Алексей Пушков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Москва должна зеркально ответить на решение Киева усложнить россиянам въезд в Украину.

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    Ранее в субботу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что граждан РФ будут пропускать через границу Украины только по биометрическим загранпаспортам и с одновременным контролем биометрических данных.

    "Россия должна зеркально ответить на усложнение въезда российских граждан на Украину, объявленное Турчиновым. Украина заплатит за это большую цену", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

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