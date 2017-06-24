В России призвали зеркально ответить на осложнение въезда в Украину

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Москва должна зеркально ответить на решение Киева усложнить россиянам въезд в Украину.

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Ранее в субботу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что граждан РФ будут пропускать через границу Украины только по биометрическим загранпаспортам и с одновременным контролем биометрических данных.

"Россия должна зеркально ответить на усложнение въезда российских граждан на Украину, объявленное Турчиновым. Украина заплатит за это большую цену", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.