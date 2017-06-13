"Прощай, немытая Россия!"... А на себя посмотреть?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Многие заметили: при торжественном "запуске" безвиза (злые языки утверждают: торжественность была обеспечена обязательной явкой студентов и бюджетников) президент Украины Петр Порошенко в своем выступлении непропорционально много внимания уделил России. Казалось бы, причем тут Россия? Украина с 1991 года независима, Киев давно сам решает свои дела. Вот хотели безвиза – и получили. Москва разве возражала?

Но, кажется, все мысли украинского президента – по-прежнему о России. Даже классиков русской поэзии Порошенко процитировал: и "прощай, немытая", и про грядущее падение самовластия (впрочем, авторство строк о "немытой России" вызывает споры, а самовластие давно пало)…

Когда летим в Венскую оперу?

Но и то, что президент сказал об Украине, многих удивило. Так, некоторые интересные моменты президентского спича отметила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

"О, сколько нам открытий чудных прислала Президента речь.

За эти дни весь мир узнал много нового.

Оказывается:

— Украина только сейчас вышла из состава Российской империи, которая исчезла 100 лет назад;

— в Украине проживает 45 млн. граждан. Так считает Президент.

А Госстат нагло "врет" про 42 млн.522 тыс. 767 чел. указывая, что только за год население уменьшилось на 186 тысяч чел.

— Украина окончательно разорвала связи с Россией и не зависит от нее экономически.

Смотрите также: Отправка из Киева в Перемышль первого "безвизового" поезда

Опять подводит Госстат: Россия – главный инвестор Украины, главный поставщик угля, и главный торговый партнер.

И вооружение подпольно покупаем российское. И много чего еще. Но оторвались и независимы.)

— каждый украинец может запросто слетать в Венскую оперу.

О, давайте, махнем в Вену. Там 13 июня "Риголетто". Билеты на оперу от 200 евро и выше. Плюс самолет, гостиница. 1000 евро на все про все хватит. Такие пустяки для КАЖДОГО украинца.

И еще много фантастических открытий о "фантастическом" государстве Украина", – написала Лукаш на своей странице в Facebook.

И разместила популярный ныне в соцсетях коллаж: горы мусора во Львове хорошо оттеняют якобы "немытость" России.

"Зацикленность" Порошенко на "северном соседе" можно, конечно, понять: пропагандистская машина прочно вбила во многие украинские умы тезис о "войне с Россией", и владелец бизнеса в стране-"агрессоре" (и по совместительству главнокомандующий ВСУ) сам стал заложником этой пропаганды. Не обругай Россию – свои же национал-радикалы не поймут.

"Боится нацистов, подпевает им в надежде, что еще раз приведут его к корыту и приведут, мозгов там можно не искать, главный враг Россия ((((А насчет населения, загнул так загнул, если осталось миллионов 35, так куда не шло, а скоро покинуть страну ещё энное количество людей и так полная ж опа….. Дай бог, чтобы выехали патриоты, может мы построим свою, нормальную страну!!!!!" – читаем в одном из комментариев к посту экс-министра.

Хорошо там, где нас нет

Перейдем от порошенковских образов (восходящая над "немытой" звезда и пр.) к цифрам. Стоит ли так торопиться с прощанием? Тем более что безвиз с Европой открыли на фоне разговоров о введении визового режима с Россией. Москва предупредила: ответит зеркально.

Между тем в "немытой" трудятся почему-то то ли три, то ли пять (точных данных нет) миллионов украинцев – не хотят прощаться с заработками. Более того, выступают в частных беседах с подрывными утверждениями: эти их заработки в России выше, чем на той же работе дома. Это если дома вообще есть работа (по данным Кабмина, в стране около 2 миллионов безработных). Отметим, что открывшийся безвиз с ЕС права на работу отнюдь не дает.

Средний размер зарплаты в России, по данным Finliga.com, 732 доллара (конечно, зарплаты – с большим "разлетом" по городам и весям – но мы здесь о средней величине). Да, кризис, санкции – и реальные доходы, скажем так, сейчас не растут. Никто не станет утверждать, что жить в России легко и просто.

Но что на Украине? Недавно премьер-министр Владимир Гройсман порадовал украинцев утверждением, что рост доходов "наконец-то опережает рост цен". Размер средней зарплаты украинского штатного работника – около 255 долларов (по состоянию на март 2017 года).

Эксперты общественной организации "Слово и дело" проанализировали динамику покупательно способности населения с увязкой к росту зарплат и цен за три года.

По их подсчетам, на зарплату в размере 3480 гривен (примерно 221 долларов) в 2014 году можно было купить 204 л горючего, 115 кг мяса птицы или 560 буханок украинского хлеба.

Через год средняя зарплата выросла и составила 4195 гривен (176 долларов), однако покупательная способность по этим позициям сильно упала: "на эти деньги можно было купить уже 214 л бензина, 109 кг куриного мяса или 424 хлеба".

Читайте также: Виктор Суслов: Украина идет к деградации и тотальной нищете

"В 2016-м показатель несколько выровнялся: на 5183 гривен (191 доллар) приобрести можно было 220 л горючего, 123 кг мяса птицы и 489 буханок хлеба", – указывается на сайте организации.

В 2017 году по большинству показателей (в соотношении "цена-средняя зарплата" ситуация улучшилась, в то же время ряд социально важных услуг (проезд в общественном транспорте, горячее водоснабжение) стали для украинцев менее доступными, чем в предыдущие годы.

"Таким образом, можно констатировать, что глава правительства, заявляя о прогрессе со средней заработной платой, не учел подорожание отдельных товаров и услуг, высокие цены на которые нивелируют для простых украинцев успехи правительства", - делают вывод авторы исследования.

"Дай счастья мне…"

Не претендуем на точность в экономическом анализе и воздержимся от однозначных выводов: жизнь (равно как и ее уровень и качество) – штука сложная. Говорят: живешь хорошо, если сам так считаешь.

Какое самоощущение у украинцев? В составляемом по заказу ООН "рейтинге счастья" (World Happiness Report) в 2017 году Украина заняла 132-е место, опустившись, по сравнению с годом предыдущим, на 9 позиций.

Россия заняла 49 место, поднявшись на 7 позиций.

При составлении рейтинга учитываются, в частности, такие показатели, как ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, доверие к правительству, уровень коррупции, оценка людьми свободы принятий решений, какасющихся их жизни и даже щедрость жителей страны.

Сделают ли безвиз и "окончательное прощание с Россией" украинцев более счастливыми? Время покажет.