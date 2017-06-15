"Прямая линия" Путина. Россиян действительно волнует Украина - Якубин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Россия старается не вмешиваться во внутриполитические процессы на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе "прямой линии" президенту дозвонился житель Киева, представившийся Дмитрием, и задал вопрос о том, почему российские телеканалы "мажут одной краской" сторонников Бандеры и Шухевича и тех, кто "чтит память дедов и ходит на "Бессмертный полк".

Также Путин прокомментировал слова главы Украины Петра Порошенко, который ранее процитировал строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ".

По словам политического эксперта Алексея Якубина, в своих высказываниях об Украине президент РФ старался быть крайне взвешенным.

"Путин достаточно осторожно говорил на тему Украины, много раз отмечал, что РФ не навязывает своего мнения, но видит ситуацию несколько иначе. Даже на известную цитату Петра Порошенко из стихотворения Лермонтова Путин ответил так, чтоб не разрывать окончательно связей между президентами. По сути, Путин мог высказаться гораздо жестче — например, пройтись по ситуации с Липецкой фабрикой, по многим другим вещам. Да, президент РФ ответил своему коллеге, но сделал это, скорее, полунамеками, полутонами", — считает Якубин.

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Политолог убежден, что на прямой линии были озвучены темы, которые будут подниматься во время предстоящей встрече президента РФ с его коллегой Дональдом Трампом.

"На тему Украины действительно говорили очень много и это не удивительно — вопросы Путину задавали простые россияне, а их действительно волнует ситуация и будущее Украины. Та группа вопросов, которая попала в прямой эфир коррелирует с неким существующем в российском обществе запросом, видением президента РФ. Не стоит исключать также и того, что вопросы по Украине не просто так были озвучены. Возможно, такой подбор был сделан преддверии встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. До этого, в фильме Оливера Стоуна президент РФ озвучил одну часть своей позиции, теперь мы увидели еще несколько важных тезисов. Очевидно, что вопрос Украины станет одним из тех, которые будут обсуждаться. Путин решил публично озвучить определенное видение, как по мнению РФ могут дальше развиваться ситуация вокруг Украины, и каким образом здесь может быть задействована Россия", — резюмировал он.