наверх
15.06.201716:16
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Путин рассказал, что сделал бы с помощью машины времени

    Тема:

    "Прямая линия" с Владимиром Путиным (21)

    (обновлено: )42
    Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сказал, что хотел бы с помощью машины времени увидеть, как развивалась Россия, строился Санкт-Петербург, и свершались победы в Великой Отечественной войне.

    "Мы много знаем произведений, связанных с машиной времени. Надо для себя решить, эта машина времени позволяет переместиться назад или вперед? Дает ли она право вмешиваться и корректировать будущее и наше настоящее, или этого нельзя делать? Я думаю, что лучше ничего не трогать. Потому что будет то, что должно быть, только с неизвестными последствиями", — сказал Путин, отвечая на вопрос о машине времени.

    "Хотя мне очень интересно посмотреть, как строилась и развивалась наша страна, как строился тот же Петербург, как наши отцы и деды побеждали в Великой Отечественной войне. Знаете, я, когда хронику смотрю, иногда у меня слезы на глазах выступают. Конечно, хотелось бы это увидеть своими глазами. Мне очень бы хотелось увидеть и услышать, как принимались судьбоносные решения для развития России", — прокомментировал он.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "Прямая линия" с президентом РФ В. Путиным
    "Прямая линия" с Владимиром Путиным
    Верховная Рада. Архивное фото
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада
    Флаг Евросоюза
    Европа открывает для украинцев свои границы