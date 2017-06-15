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    Путин: Россия готова предоставить убежище экс-главе ФБР Коми

    Тема:

    "Прямая линия" с Владимиром Путиным (21)

    (обновлено: )21040
    Если бывшего руководителя ФБР Джеймсу Коми начнут преследовать в США в связи с передачей данных о разговорах с американским президентом, Россия готова предоставить ему убежище, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Россия готова предоставить убежище экс-главе ФБР Джеймсу Коми, если его начнут преследовать в США в связи с передачей данных о разговорах с президентом США, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

    Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    Канал RT на Youtube
    Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

    "Он вдруг сказал, что он записал разговор с президентом (США Дональдом Трампом), а потом через своего друга передал этот разговор в СМИ. Ну, это уже звучит очень странно. Когда руководитель спецслужбы записывает разговор с верховным главнокомандующим, а потом еще через своего друга передает в СМИ. А чем тогда директор ФБР отличается от господина (Эдварда) Сноудена? Тогда он не руководитель спецслужбы, а он правозащитник, который защищает определенную позицию. Кстати говоря, если в этой связи против него какие-то преследования возникнут, мы и ему (Коми) готовы предоставить политическое убежище в России. Он должен об этом знать", — сказал Путин во время "прямой линии".

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    Президент Дональд Трамп уволил директора ФБР Коми, заявив, что тот неспособен руководить бюро. Затем в СМИ появился ряд утечек, в том числе о том, что Трамп просил Коми прекратить расследование против экс-советника президента Майкла Флинна. В этой связи оппозиционные демократы заподозрили, что Трамп пытался вмешаться в правосудие.

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