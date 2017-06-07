Трамп пожелал Коми "удачи" на слушаниях о "российском следе"

КИЕВ, 7 июн –РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пожелал "удачи" экс-директору ФБР Джеймсу Коми на слушаниях в конгрессе США по "российскому вмешательству".

Коми даст показания в конгрессе США по этому вопросу в четверг, 8 июня.

"Желаю ему удачи", — ответил Трамп на вопрос журналиста, как он может прокомментировать то, что Коми в ближайшее время выступит по вмешательству России в выборы (стенограмму беседы приводит пресс-служба Белого дома).

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Спецслужбы США ранее обвиняли Россию в попытке повлиять на выборы, Москва неоднократно опровергала эти обвинения.

Президент Дональд Трамп уволил директора ФБР Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен руководить бюро. Затем в СМИ появился ряд утечек, в том числе о том, что Трамп просил Коми прекратить расследование против экс-советника президента Майкла Флинна. В этой связи оппозиционные демократы заподозрили, что Трамп пытался вмешаться в правосудие.