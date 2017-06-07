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    Трамп пожелал Коми "удачи" на слушаниях о "российском следе"

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (271)

    (обновлено: )24
    Спецслужбы США ранее обвиняли Россию в попытке повлиять на выборы, Москва неоднократно опровергала эти обвинения. Экс-директор ФБР Джеймс Коми даст показания в конгрессе США по этому вопросу в четверг.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 7 июн –РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пожелал "удачи" экс-директору ФБР Джеймсу Коми на слушаниях в конгрессе США по "российскому вмешательству".

    Коми даст показания в конгрессе США по этому вопросу в четверг, 8 июня.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst
    Трампофобия и трампомания. Трамп завершил первое зарубежное турне

    "Желаю ему удачи", — ответил Трамп на вопрос журналиста, как он может прокомментировать то, что Коми в ближайшее время выступит по вмешательству России в выборы (стенограмму беседы приводит пресс-служба Белого дома).

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    Спецслужбы США ранее обвиняли Россию в попытке повлиять на выборы, Москва неоднократно опровергала эти обвинения.

    Президент Дональд Трамп уволил директора ФБР Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен руководить бюро. Затем в СМИ появился ряд утечек, в том числе о том, что Трамп просил Коми прекратить расследование против экс-советника президента Майкла Флинна. В этой связи оппозиционные демократы заподозрили, что Трамп пытался вмешаться в правосудие.

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