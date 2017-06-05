Путин: американцев ввели в заблуждение сообщениями о вмешательстве РФ в выборы

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Настаивающие на достоверности информации о имевшемся вмешательстве РФ в американские выборы введены в заблуждение, прямых доказательств подобного вмешательства нет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Они введены в заблуждение и не анализируют информацию в полном объеме. Я ни разу не видел каких-то прямых доказательств вмешательства России в президентские выборы в США", — сказал Путин в интервью американскому каналу NBC.

Путин заявил, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.

"Я никого не хочу обидеть, но Соединенные Штаты везде, по всем миру активно вмешиваются в выборные кампании других стран", — сказал Путин.

По его словам, "куда пальцем на карту мира ни ткнешь, везде вам будут жаловаться на то, что американские официальные лица вмешиваются в их внутренние политические процессы".

"Поэтому если кто-то, я не говорю, что это мы — мы не вмешивались, — но если кто-то каким-то образом влияет или пытается влиять, или как-то участвует в этих процессах, то уж тогда Соединенным Штатам не на что обижаться. Кто это нам говорит, кто это обижается на нас за то, что мы вмешиваемся? Вы сами постоянно вмешиваетесь", — отметил он.

Он подчеркнул, что "это звучит не как оправдание, это звучит как констатация факта".

"Каждое действие имеет соответствующее противодействие. Но, повторяю, нам это и не нужно делать, потому что я ведь вам говорил не случайно, и вам, и другим представителям средств массовой информации, недавно во Франции был и говорил то же самое: президенты приходят и уходят, даже партии меняются у власти, а основная политическая линия не меняется. Поэтому по большому счету нам все равно, кто будет во главе Соединенных Штатов, мы примерно знаем, что будет происходить. И в этой связи нам, даже если бы было желание, смысла-то нет никакого вмешиваться", — сказал он.

В настоящее время в конгрессе США ведется расследование по поводу имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. При этом в американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Также Путин назвал очередной ерундой информацию о том, что у России есть компромат на американского лидера Дональда Трампа, и заявил, что он с ним никогда не встречался.

"Просто очередная ерунда. Откуда у нас какая-то информация? У нас что, с ним были какие-то особые отношения? Вообще никаких отношений не было. Он приезжал в Москву в свое время. Вы знаете, я с ним не встречался", — сказал Путин в интервью американскому телеканалу NBC, отвечая на вопрос о наличии у России информации, дискредитирующей Трампа.

Российский лидер отметил, что в РФ приезжает много американцев, в частности немало представителей США приняли участием в Петербургском экономическом форуме. Президент заверил, что Москва будет способствовать их успешной работе в стране.

"Они инвесторы, руководители крупнейших американских компаний, они заинтересованы в совместной работе. И, слава Богу, мы, конечно, будем приветствовать каждого из них. И каждого из них мы считаем своим другом, и будем помогать им в реализации их планов в России. Будем стараться вести дело к тому, чтобы они работали здесь успешно и прибыльно", — отметил Путин.

"Их что, всех за это надо арестовать потом, что ли? Вы что, с ума посходили? А как же свобода экономики? Как же права человека? Вы что думаете, мы на каждого из них сейчас компрматериал, что ли, собираем? Вы в своем уме все или нет?" — возмутился он.