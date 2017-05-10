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    Трамп уволил директора ФБР Коми

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    В Белом доме сообщили, что "президент Дональд Трамп проинформировал директора ФБР Джеймса Коми, что его полномочия прекращены, и он отстранен от должности".
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    Джеймс Коми
    wikipedia

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, говорится в заявлении Белого дома.

    Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Lucy Nicholson
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    "Сегодня президент Дональд Трамп проинформировал директора ФБР Джеймса Коми, что его полномочия прекращены, и он отстранен от должности", — отмечается в заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

    Как добавили в Белом доме, нового директора начнут искать незамедлительно.

    "ФБР — один из самых любимых и уважаемых институтов, и сегодняшний день станет началом новой эры для жемчужины нашего правоохранительного сообщества", — заявил Трамп.

    Коми был назначен президентом Бараком Обамой в 2013 году на 10-летний срок, который он намеревался отработать полностью.

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    Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.

    Напомним, ранее Джеймс Коми пообещал "хватать хакеров из РФ в третьих странах". 

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