Конгрессмены разочарованы закрытой встречей с главой ФБР по России - СМИ

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Конгрессмены разочарованы итогами закрытой встречи с директором ФБР Джеймсом Коми по России, на которой он поделился конфиденциальной информацией о ходе расследования, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Конгрессмены разочарованы встречей с Коми по России", — сообщает американский телеканал.

Ранее в среду Коми выступал на открытых слушаниях в Сенате. Одним из главных вопросов, волнующих сенаторов, было расследование возможных связей России с командой президента США Дональда Трампа. Тогда директор ФБР не мог дать прямых ответов, сославшись на конфиденциальность информации, запрашиваемой сенаторами, и пообещал дать им отдельный закрытый брифинг по этой теме. В то же время, Коми отметил, что Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США и других странах.

Тогда официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, комментируя это заявление, сказал, что это мнение ФБР. В то же время Спайсер сказал, что не знает, какие доказательства стоят за заявлениями Коми по России.

В конце декабря прошлого года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

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Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.