Члены администрации Обамы передали сенату документы о "вмешательстве" РФ

КИЕВ, 1 апр – РИА Новости Украина. Члены администрации бывшего президента США Барака Обамы передали перечень секретных документов о вмешательстве РФ в выборы в США в комитет по разведке американского сената, чтобы не допустить их уничтожения администрацией Трампа, сообщил телеканал NBC.

По информации источника, который работал в администрации Обамы, в начале января был создан список секретных документов, подтверждающих вмешательство РФ в президентские выборы, который затем был передан членам сенатского комитета. Речь идет о передаче не самих документов, а лишь их идентификационных номеров, которые сами по себе не являются секретной информацией.

Как пояснил источник, уходящая администрация надеялась сделать более сложным "захоронение" информации приходящей командой и "поделиться ею с теми, кто может законно ознакомиться с нею на (Капитолийском) холме".

Ранее бывшая заместитель помощника министра обороны США по делам России и Евразии Эвелин Фаркас сообщила в эфире телеканала MSNBC, что сотрудники демократической администрации президента США Барака Обамы спешили собрать как можно больше сведений о "связях" Дональда Трампа с Россией до его вступления в должность главы государства.

На прошлой неделе глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США Девин Нунес сообщил со ссылкой на источники, что сотрудников Трампа прослушивали в ходе предвыборной кампании, как утверждал сам Трамп в Twitter. Однако, по словам Нунеса, речь шла о "законной" прослушке, на которую сотрудники Трампа попали лишь случайно.

Расследование "вмешательства России" в выборы США расследуют комитеты по разведке обеих палат конгресса.