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    Трамп одобрил выступление Флинна в конгрессе о "вмешательстве РФ"

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (150)

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    Майкл Флинн ушел в отставку, после того как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал руководоство страны о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 31 мар – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает, что его бывший советник по нацбезопасности Майк Флинн должен выступить в конгрессе и дать свои показания по вопросу вмешательства РФ в выборы в США, об этом в рамках регулярного пресс-брифинга сообщил журналистам представитель Белого дома Шон Спайсер.

    Дональд Трамп на инаугурации
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    "Президент придерживается мнения, что Флинну нужно дать показания (в конгрессе)", — сказал он.

    Флинн ушел в отставку, после того как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.

    Американские спецслужбы неоднократно через СМИ обвиняли президента США Дональда Трампа в том, что тот пользуется поддержкой России на выборах и что он выиграл их благодаря "российскому вмешательству", но доказательств не предоставили. Трамп категорически опровергал эти обвинения. В Москве также отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.

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    В Москве категорически отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.

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