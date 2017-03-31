Трамп одобрил выступление Флинна в конгрессе о "вмешательстве РФ"

КИЕВ, 31 мар – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает, что его бывший советник по нацбезопасности Майк Флинн должен выступить в конгрессе и дать свои показания по вопросу вмешательства РФ в выборы в США, об этом в рамках регулярного пресс-брифинга сообщил журналистам представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Президент придерживается мнения, что Флинну нужно дать показания (в конгрессе)", — сказал он.

Флинн ушел в отставку, после того как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.

Американские спецслужбы неоднократно через СМИ обвиняли президента США Дональда Трампа в том, что тот пользуется поддержкой России на выборах и что он выиграл их благодаря "российскому вмешательству", но доказательств не предоставили. Трамп категорически опровергал эти обвинения. В Москве также отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.

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В Москве категорически отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.