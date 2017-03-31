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    Флинн готов дать показания о "вмешательстве РФ" в обмен на иммунитет

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (148)

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    Экс-советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн ушел в отставку, после того как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.
    Майкл Флинн. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн готов дать показания ФБР в обмен на иммунитет от уголовного преследования, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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    Флинн заявил ФБР, что в обмен на иммунитет готов говорить с агентами о "российском влиянии" на выборы в США, уточняет газета.

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    Флинн ушел в отставку, после того как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.

    Американские спецслужбы неоднократно через СМИ обвиняли президента США Дональда Трампа в том, что тот пользуется поддержкой России на выборах и что он выиграл их благодаря "российскому вмешательству", но доказательств не предоставили. Трамп категорически опровергал эти обвинения. В Москве также отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.

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    В Москве категорически отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.

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