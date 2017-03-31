Флинн готов дать показания о "вмешательстве РФ" в обмен на иммунитет

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн готов дать показания ФБР в обмен на иммунитет от уголовного преследования, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Флинн заявил ФБР, что в обмен на иммунитет готов говорить с агентами о "российском влиянии" на выборы в США, уточняет газета.

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Флинн ушел в отставку, после того как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.

Американские спецслужбы неоднократно через СМИ обвиняли президента США Дональда Трампа в том, что тот пользуется поддержкой России на выборах и что он выиграл их благодаря "российскому вмешательству", но доказательств не предоставили. Трамп категорически опровергал эти обвинения. В Москве также отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.

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В Москве категорически отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.