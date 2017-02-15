WikiLeaks предложил опубликовать запись разговора Флинна с послом РФ

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Сайт WikiLeaks предложил опубликовать перехваченную запись разговора бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком и приложила ссылку, по которой обладатель документа может отправить его на сайт.

"Перехваченная расшифровка (разговора) Флинна и Кисляка должна быть представлена общественности, чтобы каждый мог действовать, имея полную информацию", — говорится в сообщении на странице WikiLeaks в Twitter.

Flynn-Kislyak intercept transcript should be released to the public so everyone can act with complete knowledge https://t.co/cLRcuIiQXz — WikiLeaks (@wikileaks) 14 февраля 2017 г.

​В понедельник вечером Флинн покинул свой пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

На прошлой неделе электронная версия газеты Washington Post сообщила, что Флинн обсуждал антироссийские санкции с послом РФ в США Сергеем Кисляком в декабре 2016 года, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Дональда Трампа. Ссылаясь на "нынешних и бывших официальных лиц США", издание отмечает, что переговоры "давали Кремлю незаконный сигнал о том, что Москва может ожидать ослабления санкций, которые предыдущая администрация президента Барака Обамы ввела против РФ за предполагаемые кибератаки на выборы в США в 2016 году".

По данным газеты, Флинн сперва опроверг, что он обсуждал санкции с Кисляком, но затем через своего официального представителя пояснил, что "имел в виду то, что, хотя он не помнит, чтобы санкции обсуждались, он не может однозначно сказать, что данный вопрос не поднимался".

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Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких разговоров об отмене санкций между РФ и США не было.

Ранее сообщалось, что контрразведка США провела расследование "контактов" Флинна с РФ.