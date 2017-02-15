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    WikiLeaks предложил опубликовать запись разговора Флинна с послом РФ

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    (обновлено: )8310
    В сообщении на странице WikiLeaks в Twitter говорится, что "перехваченная расшифровка разговора Флинна и Кисляка должна быть представлена общественности, чтобы каждый мог действовать, имея полную информацию".
    Wikileaks
    @wikileaks

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Сайт WikiLeaks предложил опубликовать перехваченную запись разговора бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком и приложила ссылку, по которой обладатель документа может отправить его на сайт.

    "Перехваченная расшифровка (разговора) Флинна и Кисляка должна быть представлена общественности, чтобы каждый мог действовать, имея полную информацию", — говорится в сообщении на странице WikiLeaks в Twitter.

    ​В понедельник вечером Флинн покинул свой пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

    Майкл Флинн. Архивное фото
    wikipedia
    Сбит на взлете. Из администрации Трампа ушел советник по нацбезопасности

    На прошлой неделе электронная версия газеты Washington Post сообщила, что Флинн обсуждал антироссийские санкции с послом РФ в США Сергеем Кисляком в декабре 2016 года, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Дональда Трампа. Ссылаясь на "нынешних и бывших официальных лиц США", издание отмечает, что переговоры "давали Кремлю незаконный сигнал о том, что Москва может ожидать ослабления санкций, которые предыдущая администрация президента Барака Обамы ввела против РФ за предполагаемые кибератаки на выборы в США в 2016 году".

    По данным газеты, Флинн сперва опроверг, что он обсуждал санкции с Кисляком, но затем через своего официального представителя пояснил, что "имел в виду то, что, хотя он не помнит, чтобы санкции обсуждались, он не может однозначно сказать, что данный вопрос не поднимался".

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    Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких разговоров об отмене санкций между РФ и США не было.

    Ранее сообщалось, что контрразведка США провела расследование "контактов" Флинна с РФ. 

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