Трамп назвал Макмастера "человеком огромного таланта и опыта"

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КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о назначении генерал-лейтенанта Герберта Макмастера на должность советника по национальной безопасности, назвал его талантливым, опытным и уважаемым человеком.

"Он человек огромного таланта и огромного опыта… Он пользуется большим уважением в армии, и мы очень гордимся, что он с нами", — заявил Трамп во Флориде на церемонии объявления нового советника, сообщает пресс-служба Белого дома.

Также президент объявил, что "потрясающий человек" Кейт Келлогг, которого Макмастер хорошо знает, продолжит работать главой аппарата Совета по национальной безопасности.

Келлогг исполнял обязанности советника по национальной безопасности после отставки генерал-лейтенанта Майкла Флинна, который был вынужден покинуть свой пост после скандала вокруг его разговора с послом РФ в США Сергеем Кисляком в декабре. Флинн позднее признал, что "неполностью информировал" Белый дом о содержании беседы.

Говоря о бывшем постпреде США при ООН Джоне Болтоне, которого называли в числе кандидатов на должность советника, Трамп отметил, что попросит Болтона работать "в другой должности", как и некоторых других генералов, с которыми он встречался на днях.