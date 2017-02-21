Советником Трампа по нацбезопасности назначен Герберт Макмастер

КИЕВ, 21 фев – РИА Новости Украина. Советником президента США по национальной безопасности назначен генерал-лейтенант Герберт Макмастер, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Президент назвал генерал-лейтенанта Макмастера главой совета национальной безопасности, генерал-лейтенант Кейт Келлогг остается главой аппарата СНБ", — написал Спайсер в Twitter.

Келлогг исполнял обязанности главы СНБ после отставки генерал-лейтенанта Майкла Флинна, который был вынужден покинуть свой пост после скандала вокруг его разговора с послом РФ в США Сергеем Кисляком в декабре. Флинн позднее признал, что "неполностью информировал" Белый дом о содержании беседы.

Макмастер родился 24 июля 1962 года в Филадельфии. В 1980 году закончил военную академию Вэлли-Фордж, а спустя четыре года – академию в Вест-Пойнте, высшее учебное заведение сухопутных войск США.

Служил в группе американских войск в Германии, принимал участие в операции "Буря в пустыне" в Ираке, за что был награжден Серебряной звездой. Позднее служил на Ближнем Востоке и в 2000-е снова принимал участие в операциях в Ираке, а также в Афганистане.

Позднее отвечал за вопросы подготовки, развития и координации в командовании сухопутных сил США. С 2014 года возглавлял Центр интеграционных возможностей сухопутных войск США.

Ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, сославшись на данные о перехваченных телефонных звонках, что члены президентской кампании Трампа неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США. Президент категорически опроверг эту информацию, заявив, что утверждения о "российских связях" его команды являются попытками скрыть ошибки Хиллари Клинтон, проигравшей ему выборы президента.