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    Общество

    В ГП "Документ" объяснили сбои в работе паспортных центров вмешательством СБУ

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    Безвиз наш? Европарламент сказал "да" (307)

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    По словам пресс-секретаря ГП "Документ" Владимира Полищука, СБУ в четверг проводила проверки, изымала серверы в ряде телекоммуникационных компаний, которые предоставляют защищенные каналы связи паспортным центрам по выдаче биометрических паспортов.
    Заграничный паспорт
    УНИАН

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Сбои в работе паспортных центров по выдаче биометрических паспортов для поездок за границу могут быть связаны с проверками, которые СБУ в четверг проводила в телекоммуникационных компаниях, и возможным изъятием серверов, заявил пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук.

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    "Это связано с тем, что не работают специальные каналы связи, обеспечивающие защиту нашей информации, которую мы предоставляем через соответствующие серверы в государственно-миграционную службу и в другие учреждения, которые занимаются печатью. Как мне известно, СБУ сейчас проводит проверки, возможно, изымает серверы в ряде телекоммуникационных компаний, которые, имея эту лицензию, предоставляют услуги по защите информации и предоставляют эти защищенные каналы связи. Руководство ГП "Документ" поехало к провайдерам и выясняет, насколько эта ситуация серьезна", — заявил Полищук в комментарии телеканалу "112 Украина".

    Полищук отметил, что трудности с получением паспортов начали возникать после 15:00. Люди не могли оформить или получить загранпаспорта.

    "Надеюсь, завтра этот центр и другие центры заработают", — добавил Полищук.

    Ранее сообщалось, что после голосования за введение безвизового режима для Украины граждане страны "обвалили" сайт по выдаче загранпаспортов.

    Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

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