Белый дом обвинил РФ во "вмешательстве в выборы в Черногории"

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Белый дом обвинил Россию во "вмешательстве в выборы в Черногории".

"Мы очень обеспокоены российским вмешательством в выборы в Черногории в октябре, в том числе заслуживающими доверия сообщениями о российской поддержке намерений напасть на правительство страны в день выборов. США поддерживают усилия властей Черногории по расследованию этого дела в соответствии с законом Черногории", — сказал журналистам в среду высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Он не привел каких-либо подтверждений своих слов.

В МИД России ранее назвали заявления о причастности РФ к событиям в Черногории безосновательными. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, обвинения в адрес Москвы со стороны высокопоставленных представителей Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно.

Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович в феврале этого года заявил, что Россия продолжает противодействовать вступлению республики в НАТО. Сенат США ратифицировал, а президент США Дональд Трамп подписал протокол о вхождении Черногории в НАТО.