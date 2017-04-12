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    Белый дом обвинил РФ во "вмешательстве в выборы в Черногории"

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    В Белом доме отметили, что США обеспокоены российским вмешательством в выборы в Черногории в октябре,Ж а в МИД РФ назвали такие обвинения безосновательными.
    Новый состав правительства Черногории
    сайт Скупщины

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Белый дом обвинил Россию во "вмешательстве в выборы в Черногории".

    Зарубежные страны. Черногория
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк
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    "Мы очень обеспокоены российским вмешательством в выборы в Черногории в октябре, в том числе заслуживающими доверия сообщениями о российской поддержке намерений напасть на правительство страны в день выборов. США поддерживают усилия властей Черногории по расследованию этого дела в соответствии с законом Черногории", — сказал журналистам в среду высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

    Он не привел каких-либо подтверждений своих слов.

    В МИД России ранее назвали заявления о причастности РФ к событиям в Черногории безосновательными. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, обвинения в адрес Москвы со стороны высокопоставленных представителей Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно.

    Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович в феврале этого года заявил, что Россия продолжает противодействовать вступлению республики в НАТО. Сенат США ратифицировал, а президент США Дональд Трамп подписал протокол о вхождении Черногории в НАТО.

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