О чем говорят в мире: внешняя политика США, жесткие заявления Мэй

РИА Новости Украина

Зоны деэскалации в Сирии. Ряд зарубежных СМИ обратили внимание на предложение РФ по созданию зон безопасности в Сирии, которое российский президент Владимир Путин в минувшие дни обсудил с несколькими лидерами ведущих стран мира.

"Путин усилил дипломатическое наступление по войне в Сирии", — пишет Washington Post.

Газета отмечает, что разговор Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отражает возможное усиление кооперации между двумя странами по сирийскому урегулированию. Кроме того, упоминается, что Путин заявил о том, что президент США положительно отреагировал на предложение, однако газета отмечает, что "Трамп еще не дал разъяснений по поводу того, что на уме у США".

Газета New York Times назвала предложение "наиболее обстоятельным, из тех, что появлялись в последние месяцы в шатких переговорах по прекращению войны".

"Однако ему (предложению – ред.) придется столкнуться с рядом проблем — это в первую очередь получение согласия со стороны сирийского правительства и повстанческих групп", — отмечает издание.

Тиллерсон об America first. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в своей первой речи перед сотрудниками госдепартамента поделился видением того, какой должна быть внешняя политика США. Об этом пишут многие мировые СМИ.

Газеты Guardian и Hill обратили внимание на высказывание госсекретаря о том, что подход Трампа под названием America first означает разграничение американских ценностей и внешней политики.

"Наши ценности относительно свободы, человеческого достоинства, того, как обращаться с людьми, – это наши ценности. Но не наша политика", — приводит его слова Guardian.

"Он признал, что национальная безопасность страны и экономические интересы могут иногда перевесить желание навязать определенные ценности", - пишет Hill.

Газета New York Times отмечает, что госсекретарь обратил внимание, что США были слишком уступчивыми с развивающимися странами и давними союзниками и что "это вывело дела из равновесия". Он назвал миссией США исправление этого неравновесия, отмечает издание.

Мэй объявила войну Брюсселю. Британские и американские СМИ пишут в четверг о жестких заявлениях премьер-министра Терезы Мэй относительно процесса переговоров по выходу страны из ЕС. Как отмечает Financial Times, премьер "обвинила "европейских политиков и официальных лиц" в том, что они угрожают Британии и пытаются подорвать ее попытку выиграть всеобщие выборы".

"Переговорная позиция Европейской комиссии ужесточилась. Со стороны европейских политиков и официальных лиц поступили угрозы в отношении Британии. Все эти действия были специально предприняты в это время, чтобы повлиять на результат всеобщих выборов, которые пройдут 8 июня", – цитирует премьера газета Guardian.

По мнению Financial Times, британский премьер намеренно обратила внимание на сообщения ЕС о ходе переговоров с тем, чтобы "подкрепить свою претензию на образ сильного лидера во времена национальной опасности". Как подчеркивает New York Times, ожидается, что переговоры о Brexit могут продолжаться до двух лет, "если вообще станут успешными".

Дебаты во Франции: 2,5 часа оскорблений. Европейская пресса пишет в четверг о прошедших накануне дебатах основателя движения "Вперед" Эммануэля Макрона и лидера партии "Национального фронта" Марин Ле Пен в преддверии второго тура президентских выборов во Франции.

"В продолжавшейся два с половиной часа словесной перебранке, содержавшей больше оскорблений, чем какие-либо другие дебаты в истории президентской Франции, Макрон назвал Ле Пен плохо информированной, коррумпированной, опасно националистической и "исполненной ненавистью" лгуньей, которая "кормится от страданий Франции" и может привести страну к гражданской войне. Она, в свою очередь, назвала экс-министра высокомерным, испорченным, трезвым "ухмыляющимся банкиром", который действует в сговоре с исламистами, самодовольно относится к терроризму и намерен "разделать Францию" в угоду "крупным экономическим интересам", – пишет газета Guardian.

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Как отмечает газета Monde, в центре дискуссии по международным вопросам были позиции кандидатов по поводу отношений с РФ и места страны в еврозоне.

"У нас нет никаких причин вести "холодную войну" с Россией, и есть все причины строить с ней дипломатические, торговые отношения", — цитирует издание мнение Ле Пен.

Как пишет Journal du dimanche, по данным опроса исследовательского института Elabe, Макрон одержал верх в ходе теледебатов с лидером "Нацфронта" – ему отдали предпочтение 63% телезрителей, Ле Пен — 34%. Макрон также одержал победу в ходе опроса на сайте газеты Figaro: 64% против 36% (24,3 тысячи проголосовавших).

Питт рассказал о проблемах с алкоголем до разрыва с Джоли. Зарубежные издания обратили внимание в четверг на интервью американского актера Брэда Питта, первое после разрыва с супругой Анджелиной Джоли. В разговоре с журналистом GQ Style Питт признался, что не предполагал, что так может случиться, но сказал, что "сам нанес себе" эту рану.

Актер рассказал, что до того, как они с Джоли разошлись, у него были проблемы с выпивкой, но сейчас он бросил пить и проходит курс лечения.

"Я слишком много пил. Это стало проблемой", - сказал Питт.

Сейчас вместо алкоголя актер употребляет клюквенный сок и газированную воду, а утешение находит в работе.

"Я делаю все. Я работаю с клеем, штукатуркой, арматурой, деревом", — сказал он.

По поводу своей работы в кино, Питт сообщил, что сейчас не считает себя "в большой степени актером". Издания напоминают, что Анджелина Джоли в сентябре прошлого года подала документы на развод, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами".