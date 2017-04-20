Мировая пресса: новое "вмешательство РФ", убийства в Венесуэле

FEDERICO PARRA / AFP

РИА Новости Украина

В США заподозрили РИСИ в разработке стратегии "вмешательства" РФ в выборы. Американские чиновники, имена которых не называются, утверждают, что в распоряжении спецслужб США оказались два "документа" Российского института стратегических исследований (РИСИ), которые якобы свидетельствуют о том, что РФ пыталась вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах.

Один из анонимов, не предоставляя никаких подтверждений своих слов, рассказал агентству Рейтер, что президент РФ Владимир Путин якобы "с самого начала вынашивал эти планы" и обратился к институту с просьбой разработать план вмешательства.

Так, в публикации агентства утверждается, что в одном из "документов" институт якобы рекомендовал использовать социальные сети и российские государственные СМИ, чтобы заставить американских избирателей занять более мягкую позицию в отношении РФ, чем проводившийся курс администрации Барака Обамы, занимавшего на тот момент пост президента США.

Агентство, также ссылаясь на источники, сообщает, что во втором "документе" якобы утверждается о больших шансах на победу Хиллари Клинтон, чем Дональда Трампа. Исходя из этого, по данным агентства Рейтер, в "документе" якобы советуется прекратить поддержку последнего и сконцентрировать внимание на внедрении новостей о фальсификациях на выборах с целью навредить репутации потенциального президента Клинтон.

При этом неназванные источники агентства утверждают, что данные "документы" циркулировали в "высших кругах" российского правительства, но этому утверждению также не приводится никаких доказательств. Источники агентства Рейтер заявляют, что наличие этих "документов" стало решающим аргументом для администрации Обамы, обвинившей РФ в распространении фейковых новостей и вмешательстве в выборы.

"Мать всех шествий" в Венесуэле. Массовые марши сторонников и противников действующей власти прошли в среду в Венесуэле, за считанные часы в протестах погибло три человека. Об этом пишут многие мировые СМИ (New York Times, Washington Post, Telegraph, Guardian и многие другие)

По данным СМИ, оппозиция в основном концентрировалась на западе Каракаса, сторонники президента Николаса Мадуро – в центральных районах города. Как пишет газета New York Times со ссылкой на слова очевидцев, один из погибших – семнадцатилетний юноша – находился среди протестующих в столице, когда их окружила группа проправительствено настроенных граждан, которые начали распылять слезоточивый газ, а затем открыли огонь.

Накануне маршей президент Венесуэлы объявил об активизации "специального плана" "Самора" в его "зеленой" фазе для обеспечения мира в стране и направленного против переворота, якобы инспирированного США. План "Самора" последний раз реализовывался в январе. Он состоит в проведении массовых учений прямо на улицах городов с привлечением военнослужащих и так называемых "колективос".

Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

По последним данным правозащитников, в результате столкновений с силами правопорядка в ходе идущих манифестаций в Венесуэле погибли шесть человек, задержаны в общей сложности 538 манифестантов.

Exxon за сотрудничество с "Роснефтью" вопреки санкциям. Американская Exxon Mobil обратилась в министерство финансов США с просьбой сделать для нее исключение и разрешить реализацию ряда совместных с "Роснефтью" проектов, несмотря на санкции США против России, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Exxon просит разрешить ей совместное бурение с "Роснефтью" на нескольких участках, в том числе в Черном море, пишет издание. Exxon Mobil в январе 2011 года подписала с "Роснефтью" соглашение о совместном освоении углеводородных запасов на шельфе Черного моря.

Кроме того, "Роснефть" и Exxon Mobil в сентябре 2014 года по результатам бурения скважины "Университетская-1" в Карском море открыли новое месторождение на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-1. Его назвали "Победа". Однако из-за санкций США Exxon Mobil вынуждена была остановить работы по проектам в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве с "Роснефтью", включая бурение в Карском море.

Как сообщал ранее в апреле глава "Роснефти" Игорь Сечин, "Роснефть" в этом году начнет бурение в Черном море, в 2018 году – в Баренцевом, а в 2019 году будет проводить бурение в Карском море в рамках партнерства с американской Exxon.

"Бомба" от Терезы Мэй. Повышенный интерес СМИ также вызвала новость о том, что британские парламентарии поддержали предложение премьер-министра Терезы Мэй о проведении 8 июня досрочных всеобщих выборов.

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Так, по данным газеты Guardian, за проведение досрочных выборов 8 июня проголосовали 522 депутата палаты общин, против – 13. По данным другого британского издания – газеты Independent – большинство проголосовавших против досрочных выборов являются членами лейбористской партии. При этом, как сообщается, третьего мая, в соответствии с законом 2011 года, парламент будет распущен. 22 мая – крайний срок для регистрации на выборах.

Испанская газета Pais называет решение британского премьера "необоснованно оптимистичным", заявляя, что оно повлечет за собой дальнейшее "замешательство" избирателей. По мнению издания, это известие "свалилось как бомба на британских политиков, которые только вернулись со своих пасхальных каникул".