Deutsche Welle: о неприемлемом вмешательстве в свободу прессы

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В немецком отделении международной неправительственной организации "Репортеры без границ" осудили блокировку украинскими властями российских социальных сетей. По мнению директора отделения Кристиана Мира, гораздо более эффективной защитой от пропаганды извне была бы государственная поддержка Киевом независимых журналистов, а не запреты и ограничения.

"Для нас это неприемлемое вмешательство в свободу мнений и свободу прессы. Блокируется доступ к социальным сетям, которые важны для свободной работы СМИ. Потому что это не какие-нибудь соцсети, это самые крупные социальные сети русскоязычного пространства — "Одноклассники" и "Вконтакте", — полагает Кристиан Мир.

"Это тоже средства массовой информации, платформы для свободного выражения мнения. Потому что люди могут там общаться и обмениваться информацией. Это очень важно для информационной свободы. И поэтому мы осуждаем блокировку соцсетей — это наступление на свободу распространения информации и на свободу прессы", — подчеркнул руководитель немецкого бюро "Репортеров без границ".

По его словам, "нельзя наказывать источник новости". "Мы постоянно говорим об этом — СМИ не должны ввязываться в информационную войну…. Средства массовой информации — это платформы для доставки новостей и информации, к ним относятся и социальные сети. Нельзя наказывать эти платформы целиком за то, что они распространяют определенные новости", — отметил Мир.

"Информационные войны — это зло. Свободная информация важна для любого общества. И особенно важна для разрешения конфликтов. Это, конечно, не значит, что никто не врет. Это не значит, что нет проблемы выдуманных новостей. И все же — когда блокируется источник информации, речь идет о наступлении на свободу информации, а это неприемлемо", — продолжил эксперт, добавив, что "Украина могла быть противопоставить этому (пропаганде) качественную журналистику, например, увеличить бюджет украинского иновещания".

"Это был бы прекрасный сигнал — поддержка независимой журналистики, с одной стороны, в рамках иновещания, а с другой — надо было бы поддержать журналистов самой Украины. Поддержать тех, кто борется за независимость СМИ — хотя бы тем, что провести расследование покушений на журналистов и убийств, которые там по-прежнему происходят", — полагает руководитель немецкого бюро "Репортеров без границ".

"Тем самым правительство Украины продемонстрировало бы свою заинтересованность в том, чтобы журналисты работали бы без всякого давления извне. Свою важнейшую задачу для демократии в целом и для урегулирования конфликтных ситуаций, в частности, журналисты могут выполнить только тогда, когда на них никто не давит и им никто не угрожает", — подчеркнул Кристиан Мир.

Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В среду, 17 мая, указ президента был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.

Госдеп США, Совет Европы и международные организации выступили с критикой решения Киева ввести жесткие санкции против популярных российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", ряда СМИ и IT-компаний в Украине. Влиятельные международные и западные организации призвали Киев не нарушать свободу слова.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от президента Украины Петра Порошенко немедленно отменить блокировку российских сайтов, включая социальные сети. Авторы заявления напоминают, что Украина является участником Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и Пакта о гражданских и политических правах. Они призвали Киев гарантировать защиту свободы слова в стране.

Международная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) заявила, что попытки запрета российских СМИ и соцсетей в Украине противоречат демократии и потребовала, чтобы власти Украины отменили решение о блокировке российских социальных сетей "В Контакте" и "Одноклассники" на территории страны.

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