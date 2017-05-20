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    В мире

    Экс-глава ФБР Коми даст показания в сенате о "вмешательстве РФ в выборы"

    (обновлено: )810
    Сенаторы, сообщившие о планах Джеймса Коми выступить в сенате, высказали надежду, что экс-глава ФБР расскажет "о его роли в оценке российского вмешательства в выборы в США 2016 года".
    Экс-директор ФБР Джеймс Коми
    Gabriella Demczuk/The New York Times

    КИЕВ, 20 мая – РИА Новости Украина. Экс-директор ФБР Джеймс Коми даст показания на открытом заседании сенатского комитета по разведке, сообщили главы комитета сенатор Ричард Бурр и сенатор Марк Уорнер.

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
    Трамп уволил директора ФБР: вы не способны

    "Экс-директор ФБР Джеймс Коми дал согласие выступить на открытом заседании комитета", — говорится в заявлении, опубликованном в микроблоге в Twitter вице-председателя комитета по разведке сенатора-демократа Марка Уорнера.

    В заявлении говорится, что слушания пройдут после Дня поминовения, отмечаемого в США 29 мая.

    Сенаторы сообщают, что надеются услышать от Коми "о его роли в оценке российского вмешательства в выборы в США 2016 года" и получить "разъяснения последних событий, которые нашли широкое освещение в СМИ". Сенаторы надеются, что показания экс-директора ФБР будут полезны для независимого расследования в отношении России, которое ведет комитет по разведке.

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    Президент Дональд Трамп уволил директора ФБР Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен руководить бюро. Затем в СМИ появился ряд утечек, в том числе о том, что Трамп просил Коми прекратить расследование против экс-советника президента Майкла Флинна. В этой связи оппозиционные демократы заподозрили, что Трамп пытался вмешаться в правосудие.

    Ранее стало известно, что Трамп обсуждал увольнение Коми с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во время их встречи в Вашингтоне на прошлой неделе. 

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