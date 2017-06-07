Коми заявляет, что Трамп предлагал ему избавиться от "расследования по РФ"

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп предлагал ему избавиться от "российского" расследования.

"Утром 30 марта президент позвонил мне в ФБР. Он описал расследование в отношении России как "облако", которое нависло над его возможностями действовать в интересах страны. Он сказал, что он не имеет никакого отношения к России, не имел никакого отношения к проституткам в России и всегда предполагал, что его записывают, когда он находился в России. Он спросил, что мы можем сделать, чтобы "убрать облако". Я ответил, что мы расследуем вопрос как можно быстрее и что это будет к большой пользе, если мы ничего не найдем и хорошо сделаем свою работу", — говорится в письменных показаниях Коми конгрессу.

Коми отмечает, что Трамп вновь повторил в конце разговора, что нужно избавиться от "облака" российского расследования. "Я сказал ему, что я посмотрю, что мы можем сделать, и что мы сделаем нашу работу по расследованию как можно быстрее и лучше", — пишет Коми.

Ранее неподтвержденные и опровергавшиеся российской стороной обвинения в финансировании Трампа были опубликованы в анонимном докладе порталом BuzzFeed. Трамп заявил, что у него нет никакого бизнеса в России и что Россия никогда не использовала "рычаги давления" на него. Американская разведка также не подтвердила содержание обвинений.

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Президент Дональд Трамп уволил директора ФБР Коми, заявив, что тот неспособен руководить бюро. Затем в СМИ появился ряд утечек, в том числе о том, что Трамп просил Коми прекратить расследование против экс-советника президента Майкла Флинна. В этой связи оппозиционные демократы заподозрили, что Трамп пытался вмешаться в правосудие.