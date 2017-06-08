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    Трамп предлагал закрыть расследование в отношении Флинна - Коми

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    По данным СМИ, президент США Дональд Трамп расспрашивал руководство разведки, может ли разведка вмешаться в дело экс-советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.
    Майкл Флинн. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Экс-глава ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп предлагал ему закрыть расследование в отношении экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

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    "Он хороший парень. Я надеюсь, что вы видите свой путь чистым, чтобы избавиться от этого (от расследования). Я надеюсь, вы можете избавится от этого (расследования)", — говорится в письменных показаниях Коми.

    Коми рассказал, что согласился с тем, что Флинн хороший парень, но не сказал ни слова и закрытии расследования. По его словам, Трамп также поднимал тему утечек информации в СМИ и его обеспокоенности по этому поводу. Коми сообщил, что "разделяет" эти озабоченности.

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    Ранее Washington Post со ссылкой на неназванные источники сообщила, что президент США Дональд Трамп расспрашивал руководство разведки, может ли разведка вмешаться в дело экс-советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, попавшего под расследование ФБР.

    После того, как Трамп уволил Коми, тот обвинил президента через СМИ в призывах прекратить расследование в адрес Флинна. Оппозиция в лице демократов потребовала привлечь Трампа к ответственности за воспрепятствование правосудию.

    Флинн вновь оказался в центре внимания, когда в New York Times появились утечки со ссылкой на уволенного Трампом экс-директора ФБР Джеймса Коми. По заявлению Коми, Трамп предлагал ему "выбросить из головы" расследование в отношении Флинна. Тем не менее, Коми до увольнения заявлял под присягой в конгрессе, что он не сталкивался с давлением.

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    Президент Дональд Трамп уволил директора ФБР Коми, заявив, что тот неспособен руководить бюро. Затем в СМИ появился ряд утечек, в том числе о том, что Трамп просил Коми прекратить расследование против экс-советника президента Майкла Флинна. В этой связи оппозиционные демократы заподозрили, что Трамп пытался вмешаться в правосудие.

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