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11.06.201712:28
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    Культура

    Издатель предложил экс-главе ФБР Коми за мемуары $10 млн

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    Как заявил редактор одного из нью-йоркских издательств, "в истории Коми есть все: от интриг в Белом доме до возможной коррупции и нарушений закона".
    Экс-директор ФБР Джеймс Коми
    Gabriella Demczuk/The New York Times

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Американское издательство предложило бывшему начальнику ФБР Джеймсу Коми 10 миллионов долларов за написание им мемуаров, сообщает Daily Mail.

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    joe raedle / POOL / AFP
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    "В истории Коми есть все: от интриг в Белом доме до возможной коррупции и нарушений закона… Мне уже разрешили предложить ему десять миллионов долларов, когда я получу от него соответствующее предложение", — заявил газете редактор одного из нью-йоркских издательств.

    Кроме того, уволенный чиновник может увеличить свой гонорар в случае экранизации его биографии.

    "Я знаком с одним первоклассным продюсером, который уже ведет переговоры со звездами о роли Коми… Коми может рассчитывать на дополнительную сделку в привязке к договору о книге на сумму в еще миллионы, десятки миллионов долларов", — заявил известный агент, чье имя не уточняется.

    В четверг Коми, уволенный президентом США Дональдом Трампом с поста 9 мая, выступил в сенатском комитете по иностранным делам. Это стало первым публичным выступлением Коми после увольнения.

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