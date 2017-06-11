Издатель предложил экс-главе ФБР Коми за мемуары $10 млн

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Американское издательство предложило бывшему начальнику ФБР Джеймсу Коми 10 миллионов долларов за написание им мемуаров, сообщает Daily Mail.

"В истории Коми есть все: от интриг в Белом доме до возможной коррупции и нарушений закона… Мне уже разрешили предложить ему десять миллионов долларов, когда я получу от него соответствующее предложение", — заявил газете редактор одного из нью-йоркских издательств.

Кроме того, уволенный чиновник может увеличить свой гонорар в случае экранизации его биографии.

"Я знаком с одним первоклассным продюсером, который уже ведет переговоры со звездами о роли Коми… Коми может рассчитывать на дополнительную сделку в привязке к договору о книге на сумму в еще миллионы, десятки миллионов долларов", — заявил известный агент, чье имя не уточняется.

В четверг Коми, уволенный президентом США Дональдом Трампом с поста 9 мая, выступил в сенатском комитете по иностранным делам. Это стало первым публичным выступлением Коми после увольнения.