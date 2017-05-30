Трамп пока не нашел, кем заменить Коми на посту главы ФБР

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп продолжит встречи с кандидатами на пост главы ФБР, но решение пока не принято, сообщили в Белом доме.

"Президент сегодня встретится с двумя кандидатами — Крисом Рейном и Джоном Пистолом. Он будет встречаться с кандидатами сегодня, продолжит это делать. Когда он примет решение, он даст нам знать", — сообщил журналистам официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

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Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР в начале мая, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности. Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.