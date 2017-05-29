Трамп: КНДР проявила неуважение к Китаю, запустив очередную ракету

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР проявила огромное неуважение к Китаю, запустив очередную баллистическую ракету.

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"Северная Корея проявила огромное неуважение к своему соседу, Китаю, запустив очередную баллистическую ракету. Но Китай проявляет настойчивость", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 травня 2017 р.

​КНДР осуществила очередной пуск ракеты в 5.40 понедельника (23.40 воскресенья) с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела 6 минут, преодолев расстояние в 450 километров.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа "Скад". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. Япония заявила решительный протест.