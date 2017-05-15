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    В интернете появились кадры пуска новой баллистической ракеты КНДР

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (386)

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    Посол Северной Кореи в КНР заявил, что проведенные в воскресенье испытания баллистической ракеты являются частью программы по защите страны от иностранной агрессии.
    Канал Choson TV 조선 на youtube

    Северокорейский дипломат Чи Джэ Рен сообщил, что Пхеньян будет продолжать ракетные пуски, пока лидер страны Ким Чен Ын считает это необходимым.

    Ранее Пхеньян заявил, что в воскресенье провел испытание ракеты под названием Hwasong-12. В КНДР также сообщили, что ракета достигла высоты в "2 111,5 километра" и пролетела 787 километров — это может быть новый тип ракеты, разработкой которого занимаются в Северной Корее, отметили в СМИ.

    Смотрите также: Запуск баллистической ракеты нового типа в КНДР и счастливый Ким Чен Ын

    По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), целью испытания было увеличение числа ракет, способных нести ядерные боеголовки. За пуском ракеты наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын

    В ночь на воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии. Высота полета, по данным японского правительства, составила более двух тысяч километров.

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