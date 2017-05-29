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    В мире

    Абэ: Япония вместе со всем миром должна убедить КНДР воздержаться от провокаций

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (406)

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    Заседание совета национальной безопасности прошло в канцелярии премьер-министра страны Синдзо Абэ в связи с пуском баллистической ракеты Северной Кореей. Перед началом заседания глава правительства заявил о намерении Японии "вместе с США предпринять конкретные шаги".
    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании совета национальной безопасности, созванном в связи с пуском ракеты Северной Кореей, заявил, что Япония вместе с мировым сообществом должна призвать КНДР воздержаться от провокаций, сообщил генсек правительства Есихидэ Суга.

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    "На заседании Совета безопасности премьер-министр Синдзо Абэ дал указание вместе с мировым сообществом призвать КНДР воздержаться от провокаций, а также предпринять решительные действия", — сообщил на пресс-конференции в Токио Суга

    Заседание совета национальной безопасности прошло в канцелярии премьер-министра страны Синдзо Абэ в связи с пуском баллистической ракеты Северной Кореей. Перед началом заседания глава правительства заявил о намерении Японии "вместе с США предпринять конкретные шаги".

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    Напомним, ракета была выпущена с восточного побережья КНДР. Она упала, согласно заявлению генерального секретаря японского правительства Есихидэ Суги, в исключительной экономической зоне Японии. По его словам, Токио заявил решительный протест и осуждение в самых жестких выражениях. Пуск ракеты Суга назвал откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН. При этом ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.

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