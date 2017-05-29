Ракета КНДР была средней или малой дальности - Южная Корея

KCNA/via Reuters

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует запущенную КНДР ракету как средней или малой дальности, ракета пролетела 450 километров, сообщило агентство Киодо.

Смотрите также: В интернете появились кадры пуска новой баллистической ракеты КНДР

Ракета была выпущена с восточного побережья КНДР. Она упала, согласно заявлению генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суги, в исключительной экономической зоне Японии. По его словам, Токио заявил решительный протест и осуждение в самых жестких выражениях.

Пуск ракеты Суга назвал откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН. При этом ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.