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    Ракета КНДР была средней или малой дальности - Южная Корея

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (405)

    (обновлено: )14
    По информации Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракета КНДР квалифицирована как средней или малой дальности, она пролетела 450 километров.
    Пуск баллистических ракет КНДР
    KCNA/via Reuters

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует запущенную КНДР ракету как средней или малой дальности, ракета пролетела 450 километров, сообщило агентство Киодо.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
    Запуск баллистической ракеты нового типа в КНДР и счастливый Ким Чен Ын

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    Ракета была выпущена с восточного побережья КНДР. Она упала, согласно заявлению генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суги, в исключительной экономической зоне Японии. По его словам, Токио заявил решительный протест и осуждение в самых жестких выражениях.

    Пуск ракеты Суга назвал откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН. При этом ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.

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