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    КНДР осуществила пуск ракеты - Южная Корея

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (404)

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    Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что ракета неопознанного типа была пущена с побережья КНДР в районе города Вонсан. Ракета полетела в восточном направлении.
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Южнокорейские военные считают, что КНДР в понедельник осуществила пуск баллистической ракеты, передает агентство Рёнхап.

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    По его данным, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился созвать Совет безопасности в связи с пуском ракеты КНДР.

    Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что ракета неопознанного типа была пущена с побережья КНДР в районе города Вонсан.

    Источники сообщили агентству, что ракета полетела в восточном направлении.

    Ранее СМИ сообщили, что США направили в Тихоокеанский регион третью авианосную группу для сдерживания КНДР.

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