КНДР осуществила пуск ракеты - Южная Корея

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Южнокорейские военные считают, что КНДР в понедельник осуществила пуск баллистической ракеты, передает агентство Рёнхап.

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По его данным, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился созвать Совет безопасности в связи с пуском ракеты КНДР.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что ракета неопознанного типа была пущена с побережья КНДР в районе города Вонсан.

Источники сообщили агентству, что ракета полетела в восточном направлении.

Ранее СМИ сообщили, что США направили в Тихоокеанский регион третью авианосную группу для сдерживания КНДР.