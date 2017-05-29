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    США засекли пуск КНДР баллистической ракеты малой дальности

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (408)

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    Согласно заявлению Тихоокеанского командования США, по оценке командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), запуск ракеты из КНДР не представлял угрозы для Северной Америки.
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 29 мая – РИА Новости Украина. Военные США засекли пуск Северной Кореей баллистической ракеты малой дальности, сообщает Тихоокеанское командование США (PACOM).

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    По данным командования, запуск был произведен в 10.40 воскресенья по гавайскому времени (23.40 по Киеву).

    "Ракету отслеживали в течение шести минут, пока она не упала в Японском море", — говорится в сообщении.

    Военные США вместе с союзниками продолжают оценивать остальные детали проведенного запуска.

    "По оценке командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), запуск ракеты из КНДР не представлял угрозы для Северной Америки", — отмечают в PACOM.

    Напомним, ракета была выпущена с восточного побережья КНДР. Она упала, согласно заявлению генерального секретаря японского правительства Есихидэ Суги, в исключительной экономической зоне Японии. По его словам, Токио заявил решительный протест и осуждение в самых жестких выражениях. Пуск ракеты Суга назвал откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН. При этом ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.

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