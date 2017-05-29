Минобороны Японии: высота полета ракеты КНДР составила 100 км

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Высота полета ракеты, запущенной в понедельник в КНДР, составила 100 километров, заявила министр обороны Японии Томоми Инада.

"Высота полета составила 100 километров. Исходя из дальности полета, мы предполагаем, что это была ракета типа "Скад", — сказала министр в связи с пуском ракеты Северной Кореей.

Напомним, ракета была выпущена с восточного побережья КНДР. Она упала, согласно заявлению генерального секретаря японского правительства Есихидэ Суги, в исключительной экономической зоне Японии. По его словам, Токио заявил решительный протест и осуждение в самых жестких выражениях. Пуск ракеты Суга назвал откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН. При этом ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.

Тихоокеанское командование США подтвердило пуск Северной Кореей баллистической ракеты малой дальности. По данным командования, запуск был произведен в 10.40 воскресенья по гавайскому времени (23.40 по Киеву).