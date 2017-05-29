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    Минобороны Японии: высота полета ракеты КНДР составила 100 км

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (408)

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    Согласно заявлению министра обороны Японии Томоми Инады, высота полета ракеты составила 100 километров. Исходя из дальности полета предполагается, что это была ракета типа "Скад".
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Высота полета ракеты, запущенной в понедельник в КНДР, составила 100 километров, заявила министр обороны Японии Томоми Инада.

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    "Высота полета составила 100 километров. Исходя из дальности полета, мы предполагаем, что это была ракета типа "Скад", — сказала министр в связи с пуском ракеты Северной Кореей.

    Напомним, ракета была выпущена с восточного побережья КНДР. Она упала, согласно заявлению генерального секретаря японского правительства Есихидэ Суги, в исключительной экономической зоне Японии. По его словам, Токио заявил решительный протест и осуждение в самых жестких выражениях. Пуск ракеты Суга назвал откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН. При этом ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.

    Тихоокеанское командование США подтвердило пуск Северной Кореей баллистической ракеты малой дальности. По данным командования, запуск был произведен в 10.40 воскресенья по гавайскому времени (23.40 по Киеву).

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