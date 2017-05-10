Трамп уволил директора ФБР: вы не способны

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Алексей Богдановский — Вашингтон, для РИА Новости Украина

Президент США Дональд Трамп принял во вторник неожиданное решение уволить директора ФБР Джеймса Коми, заявив, что тот не справился со своими обязанностями.

Это решение вызвало яростные протесты оппозиции в лице демократов.

Коми вел расследование против сотрудников Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он обеспечил ей поражение.

Коми был назначен президентом Бараком Обамой в 2013 году на 10-летний срок, который он намеревался отработать полностью.

Трамп направил Коми письмо, в котором недвусмысленно высмеял директора ФБР за его расследование "российских связей штаба Трампа".

"Хотя я очень благодарен вам за то, что вы по трем разным поводам проинформировали меня, что я не нахожусь под расследованием, я все равно согласен с мнением министерства юстиции, что вы не способны эффективно руководить бюро", — говорится в письме.

Генпрокурор и глава минюста Джефф Сешнс, который был формальным начальником Коми, заявил о необходимости увольнения директора ФБР.

Белый дом распространил письмо Сешнса, в котором тот говорит, что "руководству ФБР нужен свежий старт". "Директором ФБР должен быть человек, который верно следует правилам и принципам министерства юстиции", — отмечается в письме Сешнса.

В свою очередь, первый заместитель Сешнса Род Розенстайн распространил меморандум, в котором обосновал претензии к Коми. По его словам, Коми превысил полномочия, самостоятельно объявив о закрытии дела против Клинтон.

"Директор (ФБР Коми — Ред.) ошибочно узурпировал власть генерального прокурора 5 июля 2016 года, объявив о своем заключении, что дело должно быть закрыто без уголовного преследования", — говорится в меморандуме.

Как заявил Розенстайн, Коми должен был сообщить, что ФБР завершило расследование дела и передало его федеральным прокурорам. При этом, по его словам, Коми действовал без разрешения руководства минюста, в чью структуру входит ФБР. Кроме того, Коми изложил свою позицию на пресс-конференции "как заключительное слово обвинения в отсутствие процесса", хотя не имел права и не должен был этого делать, отмечается в меморандуме. В результате, по мнению Розенстайна, Коми допустил "серьезные ошибки в работе", отказался их признать и неспособен их исправить.

Белый дом заручился поддержкой ряда бывших руководителей Минюста. Меморандум приводит слова бывшего генпрокурора Майкла Мукаси, который работал при президенте Джордже Буше-старшем. Мукаси заявил, что Коми "вышел далеко за рамки своих полномочий", публично объявив о закрытии дела Клинтон. Эрик Холдер, работавший генпрокурором при экс-президенте Бараке Обаме, назвал это решение Коми неверным и противоречащим политике минюста по проведению расследований в ходе предвыборной кампании.

Бывшие первые заместители генпрокурора Джейми Горелик и Ларри Томпсон сравнили объявление Коми о закрытии дела против Клинтон с "реалити-шоу" и заявили, что оно противоречит этике. Первый замглавы минюста при Джордже Буше-старшем Дональд Айер отметил, что был поражен действиями Коми.

Глава демократов сената Чак Шумер заявил, что обеспокоен увольнением директора ФБР Джеймса Коми при расследовании "связей Трампа с РФ".

"Мы знаем, что ФБР изучало, сговорился ли предвыборный штаб Трампа с русскими, а это очень серьезное правонарушение. Пока ФБР ведет расследование, которое слишком близко подбирается к президенту, вызывает вопросы, что генпрокурор (Джефф) Сешнс, который самоустранился от "российского" расследования, играл роль в увольнении человека, возглавлявшего это расследование", — сказал Шумер в ходе пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

"Сейчас они уволили директора ФБР, который ведет расследование (в отношении сотрудников Трампа — Ред.), это не выглядит как совпадение", — полагает Шумер.

Он также потребовал назначить спецпрокурора по "российскому" расследованию. "Время назначить спецпрокурора (по расследованию "вмешательства" РФ в выборы в США — Ред.) настало прямо сейчас", — заявил Шумер.

Коми ранее подтвердил, что ведет расследование, целью которого является установить, был ли "сговор" между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией. Никаких доказательство подобного сговора Коми не предоставил.

В Белом доме и в Кремле наличие подобных связей категорически опровергли. В частности, президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны и никаких фактов приведено не было.

Некоторые демократы пошли еще дальше, пригрозив Трампу возможным конституционным кризисом.

"Мы столкнулись с возможностью надвигающегося конституционного кризиса", — сказал сенатор Ричард Блюменталь в эфире СNN. Он сравнил действия президента Дональда Трампа с действиями президента Ричарда Никсона в 1973 году.

Лишь один раз в истории США президент увольнял директора ФБР — это был Ричард Никсон, принявший подобное решение на фоне скандала Уотергейт в 1973 году. Никсон также уволил спецпрокурора, который расследовал слежку за политической оппозицией — демократами. Эти решения стали одними из главных в череде событий, которые в конце концов вынудили Никсона уйти в отставку под угрозой импичмента в конгрессе.

Основные телеканалы и СМИ, которые в ходе предвыборной кампании поддерживали Клинтон, с возмущением восприняли увольнение Коми. СМИ также активно проводят параллели с Уотергейтом. "Шокирующее развитие событий при только начавшемся президентстве Трампа вызвало сравнения с печально известной "субботней резней" президента Ричарда Никсона, который покарал министерство юстиции в середине расследования по Уотергейту", — пишет газета New York Times. Комментаторы CNN в свою очередь назвали решение Трампа противоречащим демократии.

Трамп находится в сложных отношениях с рядом СМИ, включая CNN и New York Times. Он в прошлом называл их "политической оппозицией" и "фейковыми новостями", обвиняя в тенденциозности и неверном истолковании фактов.

Многие наблюдатели считали Коми практически неприкосновенным, учитывая, что он вел расследование против окружения Трампа. Увольняя Коми, Трамп действительно навлекает на себя критику.

Кроме того, директор ФБР — крайне влиятельная и независимая фигура в системе власти в США. Основатель ФБР Эдгар Гувер возглавлял бюро почти полвека, и ни один из шести президентов, работавших с ним, не решался уволить всесильного главу бюро. Гувер собирал компрометирующие досье на политиков, включая президентов, что давало ему возможность шантажировать всех, вплоть до главы государства. Критики утверждают, что Гувер активно пользовался этими возможностями.

После смерти Гувера был установлен предельный срок полномочий директора ФБР в 10 лет — это больше максимальных полномочий президента (два срока по четыре года), сенатора (шесть лет до переизбрания), члена палаты представителей (два года). Лишь пожизненно назначаемые судьи Верховного суда пользуются более прочным статусом, чем директор ФБР.

Однако даже Гувера не обвиняли в том, чтобы он единолично изменил результаты президентских выборов. Хиллари Клинтон прямо обвинила Коми в том, что его заявление 28 октября 2016 года о новых электронных письмах, связанных с расследованием против Клинтон, изменило ход истории. По словам Клинтон, если бы выборы прошли 27 октября, она была бы президентом. Ряд социологов согласны с этим: и без того непрочное лидерство Клинтон в опросах уменьшилось после заявления Коми. В день выборов в ключевых штатах, решивших исход президентской гонки, Клинтон проиграла Трампу лишь десятые доли процента.

Сам Коми заявил на прошлой неделе в конгрессе, что его "немного мутит" от мысли, что он повлиял на президентские выборы. Однако Коми настаивал на правильности своих действий.