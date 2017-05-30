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    Власти десяти городов требуют начать процедуру импичмента Трампа - СМИ

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (260)

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    В Чикаго городские власти разработали проект соответствующего постановления, которое уже поддержали более 30 представителей муниципалитета. Одна из причин, которой обуславливается требование импичмента, - увольнение директора ФБР.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Муниципалитеты десяти американских городов призывают Конгресс начать процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.

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    Расклад по-американски: Отношения США-РФ и украинский вопрос

    С требованием рассмотреть вопрос о процедуре импичмента к Конгрессу обратились власти таких крупных городов, как Чикаго и Лос-Анджелес, а также ряда других городов в штатах Массачусетс и Калифорния, пишет Politico.

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    Издание отмечает, что в Чикаго городские власти разработали проект постановления, которое уже поддержали более 30 представителей муниципалитета. Их подтолкнуло к этому то, что "Трамп уволил директора ФБР и препятствует расследованию о влиянии России на выборы в США".  

    ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

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    В Москве категорически отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.

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