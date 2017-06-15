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    Россия планирует повысить боеспособность сирийской армии - Путин

    Тема:

    "Прямая линия" с Владимиром Путиным (21)

    (обновлено: )23650
    Как отметил президент РФ Владимир Путин, следует поднять уровень и боеспособность вооруженных сил самой САР и выйти на расположение ряда пунктов базирования в Сирии.
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ планирует повысить боеспособность сирийской армии.

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    "Наша задача на ближайшую перспективу — поднять уровень и боеспособность вооруженных сил самой САР и спокойненько выйти на расположение тех пунктов базирования в Сирии, которые нами там созданы, и на Хмеймиме, аэропорт в Хмеймиме, и на военно-морской базе в Тартусе, предоставив возможность самим сирийским войскам функционировать эффективно и добиваться нужных им результатов", — сказал Путин в ходе "Прямой линии".

    Также Путин отметил, что опыт, который Вооруженные силы РФ получили в ходе операции в Сирии, является абсолютно бесценным для российской армии.

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