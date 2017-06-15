Россия планирует повысить боеспособность сирийской армии - Путин

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ планирует повысить боеспособность сирийской армии.

Смотрите также: Сирийский художник дал мировым лидерам ощутить судьбу беженцев

"Наша задача на ближайшую перспективу — поднять уровень и боеспособность вооруженных сил самой САР и спокойненько выйти на расположение тех пунктов базирования в Сирии, которые нами там созданы, и на Хмеймиме, аэропорт в Хмеймиме, и на военно-морской базе в Тартусе, предоставив возможность самим сирийским войскам функционировать эффективно и добиваться нужных им результатов", — сказал Путин в ходе "Прямой линии".

Также Путин отметил, что опыт, который Вооруженные силы РФ получили в ходе операции в Сирии, является абсолютно бесценным для российской армии.