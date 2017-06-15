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    Путин: опыт, полученный в Сирии, бесценен для российской армии

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    "Прямая линия" с Владимиром Путиным (21)

    (обновлено: )10630
    По словам Владимира Путина, российские Вооруженные силы даже "приобрели другое качество". Он добавил, что опыт использования Вооруженных сил в боевых условиях, да еще с применением новейшего оружия, является абсолютно бесценным.
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Опыт, который Вооруженные силы РФ получили в ходе операции в Сирии, является абсолютно бесценным для российской армии, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе прямой линии.

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    "Опыт использования наших Вооруженных сил в боевых условиях, да еще с применением новейшего оружия, является абсолютно бесценным. Говорю без всякого преувеличения", — сказал Путин.

    По его словам, российские Вооруженные силы даже "приобрели другое качество". "Некоторые подразделения вообще созданы совсем недавно и используются очень эффективно", — добавил президент.

    Напомним, в четверг проходит "прямая линия" президента России Владимира Путина с россиянами.

    Смотрите также: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

    Глава государства в ходе общения ответит на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

    В прошлом году "прямая линия" с Путиным длилась 3 часа 40 минут. Президент РФ успел ответить на 80 вопросов.

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