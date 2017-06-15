наверх
15.06.201714:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Путин о Порошенко: если кто-то хочет быть европейцем, пусть закроет оффшоры

    Тема:

    "Прямая линия" с Владимиром Путиным (14)

    (обновлено: )1245141
    Президент России, комментируя цитирование главой Украины Петром Порошенко строк поэта Михаила Лермонтова, также вспомнил примерные слова Тараса Шевченко: "Доборолась Украина до самого края".
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Президенту Украины Петру Порошенко следует закрыть счета в оффшорах, чтобы стать европейцем, сообщил глава России Владимир Путин, комментируя цитирование украинским лидером строк поэта Михаила Лермонтова.

    Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    Канал RT на Youtube
    Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

    Порошенко вечером в субботу поздравил украинцев с введением безвизового режима с Евросоюзом на торжественном мероприятии в Киеве. В своей речи он процитировал строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".

    "Конечно, вы знаете, и в нашей литературе, и в украинской можно было бы найти много таких примеров ярких и жестких, что можно было бы ответить Петру Алексеевичу. Но я не буду этого делать из уважения к украинскому народу, из уважения к нашей общей истории, к нашей общей вере", — сказал Путин в ходе "прямой линии".

    "Если кто-то хочет быть европейцем, счета сначала пусть свои закроет в оффшорных зонах, а потом говорит о благе народа", — добавил президент.

    В этой связи президент вспомнил примерные слова Тараса Шевченко, сказанные почти 170 лет назад: "Доборолась Украина до самого края, и хуже ляхов распинают ее свои дети". "Надеюсь, что когда-то этот период в жизни и истории Украины и украинского народа закончится", — подытожил Путин.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "Прямая линия" с президентом РФ В. Путиным
    "Прямая линия" с Владимиром Путиным
    Арсен Аваков
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада
    Флаг Евросоюза
    Европа открывает для украинцев свои границы