Путин отреагировал на слова Порошенко о "немытой России"

Порошенко вечером в субботу поздравил украинцев с введением безвизового режима с Евросоюзом на торжественном мероприятии в Киеве. В своей речи он процитировал строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".

По словам Путина, "голубых мундиров" в ЕС, куда Порошенко ведет страну, больше, чем в России.

"Лермонтов ехал в действующую армию на Кавказ, который в это время был частью Российской империи, он переезжал как бы из одной части, из Петербурга, и своей родины в другую часть Российской империи, он никуда не уезжал, на самом-то деле. Может быть Петр Алексеевич (Порошенко) таким образом подает нам сигнал, что он тоже никуда не собирается, но он делает это тонко так, с оглядкой на ура-патриотов и на националистов-придурков, которые там бегают со свастикой, но нам говорит: ребята, у меня там интересы в России есть, я вообще-то на самом деле никуда не собираюсь. Может быть и так. Но, конечно, это только предположение смелое", — сказал Путин в ходе "прямой линии" в четверг.